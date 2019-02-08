«Лето близко!»: студент слепил из снега красный кабриолет и устроил в нём фотосессию в шортах

Год назад Михаил Куторкин повторил трюк Ван Дамма с грузовиками из снега

Новосибирец сфотографировался в кабриолете без верхней одежды, чтобы напомнить о приближающемся лете
Новосибирец сфотографировался в кабриолете без верхней одежды, чтобы напомнить о приближающемся лете


Новосибирский студент Михаил Куторкин слепил из снега раритетный кабриолет Ford Mustang и устроил в нём фотосессию, посвящённую ожиданию лета. 


Необычная фигура из снега появилась на улице Мира в посёлке 8 Марта. По словам автора снежной скульптуры, Ford Mustang 1969 года выпуска в натуральную величину он создал в одиночку. На работу над моделью ушло четыре недели.


«Просто все уже устали от этих холодов, хочется лето или весну. А посмотрев на такой шикарный кабриолет, можно мысленно выехать на нём на летнее море с шашлыками, и вот зима уже теплее от ожиданий», — пояснил студент Новосибирского колледжа питания и сервиса Михаил Куторкин.


Модель выполнена в натуральную величину
Модель выполнена в натуральную величину


По его словам, сиденья снежному кабриолету достались настоящие — автор снял их со своей «Волги». Раскрасил он машину разведённой в воде гуашью.


Михаил Куторкин уже несколько лет занимается созданием автомобилей из снега
Михаил Куторкин уже несколько лет занимается созданием автомобилей из снега


Чтобы слепить снежный кабриолет, автору скульптуры понадобился месяц
Чтобы слепить снежный кабриолет, автору скульптуры понадобился месяц


Созданием снежных автомобилей Михаил Куторкин увлекается уже не первый год. Позапрошлой зимой он, например, слепил возле дома раритетный Cadillac V-12 Model 370A, который выпускали в 1931 году. А в прошлом сезоне он создал два снежных грузовика и сел между ними на поперечный шпагат, чтобы повторить трюк актёра Жан-Клода Ван Дамма из рекламного ролика для компании Volvo. 


Новосибирец воспроизвёл легендарный поперечный шпагат Жан-Клода Ван Дамма
Новосибирец воспроизвёл легендарный поперечный шпагат Жан-Клода Ван Дамма


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