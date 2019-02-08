«Лето близко!»: студент слепил из снега красный кабриолет и устроил в нём фотосессию в шортах
Год назад Михаил Куторкин повторил трюк Ван Дамма с грузовиками из снега
Новосибирский студент Михаил Куторкин слепил из снега раритетный кабриолет Ford Mustang и устроил в нём фотосессию, посвящённую ожиданию лета.
Необычная фигура из снега появилась на улице Мира в посёлке 8 Марта. По словам автора снежной скульптуры, Ford Mustang 1969 года выпуска в натуральную величину он создал в одиночку. На работу над моделью ушло четыре недели.
«Просто все уже устали от этих холодов, хочется лето или весну. А посмотрев на такой шикарный кабриолет, можно мысленно выехать на нём на летнее море с шашлыками, и вот зима уже теплее от ожиданий», — пояснил студент Новосибирского колледжа питания и сервиса Михаил Куторкин.
По его словам, сиденья снежному кабриолету достались настоящие — автор снял их со своей «Волги». Раскрасил он машину разведённой в воде гуашью.
Созданием снежных автомобилей Михаил Куторкин увлекается уже не первый год. Позапрошлой зимой он, например, слепил возле дома раритетный Cadillac V-12 Model 370A, который выпускали в 1931 году. А в прошлом сезоне он создал два снежных грузовика и сел между ними на поперечный шпагат, чтобы повторить трюк актёра Жан-Клода Ван Дамма из рекламного ролика для компании Volvo.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Михаилом Куторкиным