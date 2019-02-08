«Только вытащил — и загорелось всё»: подросток спас парализованного дедушку из пылающего дома

О том, как всё произошло, школьник рассказал корреспонденту НГС

Никита Завалишин успел вовремя вытащить дедушку — на пожаре он не пострадал
Никита Завалишин успел вовремя вытащить дедушку — на пожаре он не пострадал


В Новосибирской области 15-летний школьник Никита Завалишин спас парализованного дедушку во время пожара в частном секторе Искитима — о том, как всё произошло, подросток рассказал корреспонденту НГС.


По словам подростка, пожар в небольшом домике, где жил его парализованный дедушка, случился 2 февраля. Сам подросток в этот момент вместе с мамой был в доме по соседству.


«Лежал дома, смотрел в наушниках фильм. Услышал панику на кухне. Вышел на кухню — посмотрел в окно. В окне увидел то, что крыша горит [в доме] у деда. <…> Побежал туда, открыл дверь, отодвинул оттуда маму, потому что она в панике туда лезла, зашёл туда и уже там нашёл деда на полу и начал его вытаскивать оттуда. <…> Половина помещения была охвачена огнём», — рассказал Никита Завалишин.


По словам подростка, всё строение был в дыму. Он дотащил дедушку до дома и положил на кровать в своей комнате. 


«Я его только вытащил, и загорелось всё полностью раза в два сильнее», — рассказал Никита.


Школьник добавил, что после этого он взял у мамы телефон, вызвал пожарных и пошёл их встречать.


«Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 15:17 по местному времени. Через шесть минут пожарные были на месте вызова и оперативно в течение четырех минут ликвидировали открытое горение. Ещё 40 минут потребовалось <…> на полную ликвидацию возгорания. В результате пожара огнем была уничтожена крыша строения, повреждены стены, перекрытия и домашние вещи на площади 20 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Подросток уточнил, что дедушка не пострадал, так его вовремя удалось вытащить. Врачи увезли мужчину в больницу в удовлетворительном состоянии, добавили в МЧС.


Ранее новосибирские спасатели наградили ученицу школы № 121 «Академическая» Полину Леденеву, которая вовремя заметила ночной пожар в доме соседа и тем самым спасла ему жизнь.

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