Государство просило рожать: Медведев дал Новосибирску 2 миллиарда на перинатальный центр
Его должны достроить через 2 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое распределяет деньги на здравоохранение по регионам, — Новосибирской области досталось более 2,3 миллиарда рублей на перинатальный центр областной больницы.
Документ за подписью Дмитрия Медведева появился на сайте Правительства РФ сегодня, 8 февраля, — в нём указаны объекты здравоохранения, на которые выделяются субсидии в 2019–2021 годах.
Новосибирская область получает около 2,3 миллиарда рублей — 520 миллионов в этом году и 1,8 миллиарда рублей в 2020 году. Эти деньги должны пойти на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса перинатального центра Новосибирской областной больницы. Площадь объекта — 32 тысячи кв. м, его должны ввести в эксплуатацию в 2021 году.
Всего власти намерены потратить из федерального бюджета 70 миллиардов рублей на 53 объекта здравоохранения в 45 регионах страны, сказано в распоряжении.
О долгожданном финансировании перинатального центра, который не могут построить в регионе уже много лет, в конце 2018 года рассказала депутат Госдумы Вера Ганзя. Она также отметила, что ещё около 5,2 миллиарда рублей власти потратят на вторую очередь реконструкции клиники Мешалкина.
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Мария Морсина
Фото Татьяны Фатеевой