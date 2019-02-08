Новосибирцы начали делать татуировки на внутренней стороне губы

За такие заказы берутся не все мастера

Один из новосибирцев набил на губе знак «Ом»
Один из новосибирцев набил на губе знак «Ом»


Жители Новосибирска проявили повышенный интерес к татуировкам, которые редко делают в городе, — они просят тату-мастеров набить им рисунок на внутренней стороне нижней губы.


«За последние несколько месяцев люди все больше стали интересоваться тату именно на внутренней стороне губы, часто обращаются с таким запросом, но в Новосибирске всего 2–3 мастера этим занимаются. Внутренняя часть губы — это очень интимная зона, часто люди делают тату в этом месте для очень близкого человека. А есть клиенты, кто не хочет делать татуировку на видном месте, но хотят иметь какую-нибудь отметку — знак, что они находятся в клубе "своих" людей. Обычно клиенты выбирают простые символы или фразы, которые имеют смысл для самого носителя татуировки», — пояснила тату-мастер салона ALPHA.TATTOO Дарья Третьякова.


Процедура создания татуировки занимает максимум 20 минут, болевые ощущения в этой зоне не такие сильные, как на других местах. Главные минусы тату на внутренней стороне губы — непрактичность. Кожа в этом месте быстро обновляется, поэтому татуировка требует постоянной коррекции, не каждый тату-мастер в Новосибирске соглашается на выполнение подобной работы, объяснила Дарья.


В Сибирском тату-центре PIERSIB считают, что сама идея с татуировкой на губе провальна.


«В любом случае тату будет сделана криво и быстро растечется. К нам уже однажды приходила девушка с таким запросом, но я не помню, стала ли она делать тату после консультации», — рассказали в сибирском тату-центре PIERSIB.


Житель Новосибирска Артур недавно сделал татуировку с модифицированным знаком «Ом».


«Сделать эту татуировку — была моя личная затея. Для меня это тату является визитной карточкой, пропуском в определенное тайное общество. У меня больше нет ни одной татуировки, потому что для того, чтобы прийти к этому, нужно проделать длинный путь, быть на определенном уровне развития», — пояснил Артур.


Как рассказали корреспонденту НГС в тату-студии Garuda, создание тату на внутренней стороне губы — не очень приятно как для мастера, так и самого клиента.


«Если бы мне предложили сделать такую татуировку, я бы отказался, потому что через несколько месяцев от нее ничего уже не останется, тем более что это не самый приятный процесс — татуировать во рту», — пояснил один из мастеров этой тату-студии.


Надпись, которую набила одна из клиенток, значит «Приручи меня»
Надпись, которую набила одна из клиенток, значит «Приручи меня»


В ноябре 2018 года НГС рассказывал о новосибирском иллюстраторе Юлии Пальм, которая создала серию изображений с растительной тематикой для проекта из Санкт-Петербурга Unicorns Out, продающего переводные татуировки по всему миру.

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