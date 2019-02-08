Новосибирцы начали делать татуировки на внутренней стороне губы

Один из новосибирцев набил на губе знак «Ом»





Жители Новосибирска проявили повышенный интерес к татуировкам, которые редко делают в городе, — они просят тату-мастеров набить им рисунок на внутренней стороне нижней губы.





«За последние несколько месяцев люди все больше стали интересоваться тату именно на внутренней стороне губы, часто обращаются с таким запросом, но в Новосибирске всего 2–3 мастера этим занимаются. Внутренняя часть губы — это очень интимная зона, часто люди делают тату в этом месте для очень близкого человека. А есть клиенты, кто не хочет делать татуировку на видном месте, но хотят иметь какую-нибудь отметку — знак, что они находятся в клубе "своих" людей. Обычно клиенты выбирают простые символы или фразы, которые имеют смысл для самого носителя татуировки», — пояснила тату-мастер салона ALPHA.TATTOO Дарья Третьякова.





Процедура создания татуировки занимает максимум 20 минут, болевые ощущения в этой зоне не такие сильные, как на других местах. Главные минусы тату на внутренней стороне губы — непрактичность. Кожа в этом месте быстро обновляется, поэтому татуировка требует постоянной коррекции, не каждый тату-мастер в Новосибирске соглашается на выполнение подобной работы, объяснила Дарья.





В Сибирском тату-центре PIERSIB считают, что сама идея с татуировкой на губе провальна.







«В любом случае тату будет сделана криво и быстро растечется. К нам уже однажды приходила девушка с таким запросом, но я не помню, стала ли она делать тату после консультации», — рассказали в сибирском тату-центре PIERSIB.







Житель Новосибирска Артур недавно сделал татуировку с модифицированным знаком «Ом».





«Сделать эту татуировку — была моя личная затея. Для меня это тату является визитной карточкой, пропуском в определенное тайное общество. У меня больше нет ни одной татуировки, потому что для того, чтобы прийти к этому, нужно проделать длинный путь, быть на определенном уровне развития», — пояснил Артур.





Как рассказали корреспонденту НГС в тату-студии Garuda, создание тату на внутренней стороне губы — не очень приятно как для мастера, так и самого клиента.





«Если бы мне предложили сделать такую татуировку, я бы отказался, потому что через несколько месяцев от нее ничего уже не останется, тем более что это не самый приятный процесс — татуировать во рту», — пояснил один из мастеров этой тату-студии.





Надпись, которую набила одна из клиенток, значит «Приручи меня»





В ноябре 2018 года НГС рассказывал о новосибирском иллюстраторе Юлии Пальм, которая создала серию изображений с растительной тематикой для проекта из Санкт-Петербурга Unicorns Out, продающего переводные татуировки по всему миру.