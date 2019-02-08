Даже на объездных дорогах: автоинспекторы готовят засады для пьяных водителей

ГИБДД три ночи подряд будет усиленно дежурить на улицах Новосибирска

Автоинспекторы отправятся в рейд уже ближайшей ночью
Автоинспекторы отправятся в рейд уже ближайшей ночью


Ближайшим вечером автоинспекторы Новосибирска устроят засаду на водителей, которые садятся пьяными за руль. Рейды продлятся все выходные.


«Для лучшей выявляемости будет несколько экипажей на одном аварийном участке — и так будет в каждом районе», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Он отметил, что автоинспекторы будут ждать водителей в разных частях районов, в том числе отдалённых. 


«Не где-то прямо на оживлённом участке, а именно там, где есть вариант, что будут проезжать: на каких-то объездных дорогах», — отметил Савченков.


Точные места, где будут работать экипажи, в ГИБДД не называют.


Один из недавних рейдов против пьяных водителей проходил в городе в конце января.

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