Так сойдёт: на Бориса Богаткова светофор примотали проволокой к столбу
Фотографией отремонтированного светофора с редакцией НГС поделился читатель
На перекрёстке улиц Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска сломанный сфетофор примотали проволокой к столбу.
Фотографию светофора в редакцию НГС прислал читатель, сообщив, что в таком виде светофор работает уже несколько дней.
«За работу и обслуживание этого светофора отвечает МБУ "Городской центр организации дорожного движения"», — сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за МБУ «Городской центр организации дорожного движения», чтобы узнать причину нестандартного ремонта светофора. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.
В сентябре власти Новосибирска отчитались о ремонте улицы Бориса Богаткова, которую восстанавливали по программе «Безопасные и качественные дороги». После ремонта тут появились новые светофоры, камеры фиксации ПДД и новая разметка.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читателем НГС