Так сойдёт: на Бориса Богаткова светофор примотали проволокой к столбу

Фотографией отремонтированного светофора с редакцией НГС поделился читатель

Светофор исправно работает, но на столбе он зафиксирован при помощи проволоки 
Светофор исправно работает, но на столбе он зафиксирован при помощи проволоки 


На перекрёстке улиц Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска сломанный сфетофор примотали проволокой к столбу.


Фотографию светофора в редакцию НГС прислал читатель, сообщив, что в таком виде светофор работает уже несколько дней.


«За работу и обслуживание этого светофора отвечает МБУ "Городской центр организации дорожного движения"», — сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за МБУ «Городской центр организации дорожного движения», чтобы узнать причину нестандартного ремонта светофора. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.


Очевидцы сообщили, что светофор в таком состоянии находится уже несколько дней
Очевидцы сообщили, что светофор в таком состоянии находится уже несколько дней


В сентябре власти Новосибирска отчитались о ремонте улицы Бориса Богаткова, которую восстанавливали по программе «Безопасные и качественные дороги». После ремонта тут появились новые светофоры, камеры фиксации ПДД и новая разметка. 

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