Так сойдёт: на Бориса Богаткова светофор примотали проволокой к столбу

Светофор исправно работает, но на столбе он зафиксирован при помощи проволоки





На перекрёстке улиц Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска сломанный сфетофор примотали проволокой к столбу.





Фотографию светофора в редакцию НГС прислал читатель, сообщив, что в таком виде светофор работает уже несколько дней.





«За работу и обслуживание этого светофора отвечает МБУ "Городской центр организации дорожного движения"», — сообщили в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за МБУ «Городской центр организации дорожного движения», чтобы узнать причину нестандартного ремонта светофора. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.





Очевидцы сообщили, что светофор в таком состоянии находится уже несколько дней





В сентябре власти Новосибирска отчитались о ремонте улицы Бориса Богаткова, которую восстанавливали по программе «Безопасные и качественные дороги». После ремонта тут появились новые светофоры, камеры фиксации ПДД и новая разметка.