«У вас хорошая карма»: сотня американцев и швейцарцев приехали в Сибирь за просветлением

Буддисты из 19 стран прибыли сегодня на новосибирский вокзал





Днём 8 февраля на железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный прибыли сотни буддистов из 19 стран — они месяц путешествуют по России, общаются с единомышленниками и прыгают в проруби.







Путешествие по России объединило около 200 буддистов из Австрии, США, Германии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Колумбии, Литвы, Мексики, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, Швеции и других стран.







Они отправились в 30-дневный марафон от Москвы до Владивостока — они путешествуют на поездах и останавливаются в городах. Сейчас они уже проехали половину пути и сегодня оказались в Новосибирске — первом городе Сибири в туре.







Как рассказал корреспонденту НГС президент российской ассоциации буддистов Алмазного пути Александр Койбагаров, в Новосибирске они пообщаются с единомышленниками, посмотрят на городскую архитектуру и сходят в баню с прорубью у Оби, также часть европейцев собралась пойти в оперный театр.







У них не только духовная программа, но и культурная, а также баня с прорубью





Также они сходят на лекции духовного лидера Ламы Оле Нидала, который будет выступать в кинотеатре им. Маяковского с 8 по 10 февраля.







«В Новосибирске очень хорошая карма, как говорят буддисты, потому что сюда приехал наш лама», — отметил Александр Койбагаров.







Организаторы путешествия пояснили, что идея интернациональных туров родилась около 30 лет назад — это мероприятие ежегодно собирает большую компанию буддистов из десятков стран. По словам президента ассоциации, экспедиция по России — это шанс узнать много нового для многих иностранцев.







Они путешествуют за свой счёт





«Один из методов [расширять сознание] — это выйти из зоны комфорта. Мы живём в очень строгих рамках, которые и этически установлены, и телом нашим — мы не можем летать, потому что у нас крылья очень маленькие.





И, с другой стороны, много и социальных установок — это нельзя, это надо делать так, надо работать и сидеть дома, надо зарабатывать пенсию, надо то, сё. И как только пенсионный срок увеличивается, у людей возникает страдание, потому что они всю жизнь к этому готовились.







В Новосибирске они пробудут до конца недели





А Будда говорит: «Давайте, мы критически посмотрим, во что мы верим и во что мы вкладываем свою силу. Давайте научим наше сознание радоваться, быть счастливыми, быть спокойными, сочувственными и любящими — это только внутри нас, в нашем уме находится»», — объяснил руководитель ассоциации буддистов философию мероприятия.







Койбагаров привёл в пример участника тура из Венесуэлы — жителя жаркой страны. Он думал, что, прыгнув в прорубь, он умрёт от холода, но тот не только остался жив, но и получил много радости от этого события.







Финальной точкой путешествия буддистов станет Владивосток — туда группа прибудет 19 февраля.







Этой зимой в Новосибирске оказались также звёзды итальянского кино — комедийный режиссёр Сидней Сибилиа и известная актриса Грета Скарано презентовали здесь свой фильм. Итальянцы признались, что до этой поездки никогда не видели город, покрытый снегом, который продолжает при этом нормально жить. Они мечтали увидеть замёрзшую Обь — журналисты НГС показали гостям Новосибирск.

