Амурская тигрица Таисия уехала из Новосибирска в Омскую область и нажила себе врагов

Её поселили в вольере рядом с тигром Графом

Тигрице Таисии весной исполнится два года





Амурская тигрица Таисия переехала из Новосибирского зоопарка в Омскую область — теперь она живёт в Большереченском зоопарке в 200 км от Омска.





Таисия перебралась в новый зоопарк на прошлой неделе и очень быстро привыкла к новому месту — она достаточно резвая и любопытная.





«Она первое время, конечно, привыкала, потому что и отходила от дороги, и совершенно запахи новые, люди новые. Поначалу аппетит был не очень хороший, сейчас уже всё хорошо, кушает замечательно, освоилась», — рассказала корреспонденту НГС заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова.





Таисию, которой в апреле исполнится 2 года, поселили в вольер, который расположен рядом с вольером 6-летнего амурского тигра Графа. Когда Таисии исполнится три года, зверей сведут.





«Они уже видят друг друга, нюхают друг друга, обнюхивают, больше контакта нет, там решётка», — добавила Наталья Болотова.





С другой стороны от вольера Графа стоит вольер другой тигрицы — Азы.





«Получается, Тая будет второй женой. Аза у нас тоже красавица, но она не совсем чистокровная, как Тая», — говорит Наталья Болотова. Она отмечает, что





тигрице Азе плохо видно Таисию, но, скорее всего, она чувствует появление новой кошки и нервничает.





«Амурские тигры по природе одиночки. Самцы с самками встречаются только во время брачного периода, причём, когда вся любовь проходит, они расходятся каждый по своим сторонам. Самка воспитывает детёнышей одна, как раз до трёх лет, и когда им три года исполняется, они уходят все в самостоятельное плавание. Если самка забеременела, то в течение трёх лет она самца к себе не подпускает — это в природе так происходит», — объяснила Наталья Болотова.





Тигрица Тая уже освоилась в новом зоопарке





Тигру Графу, к которому привезли Таисию, в этом году будет 7 лет





24 апреля 2017 вместе с Таисией в Новосибирском зоопарке родились ещё 2 тигрёнка — их мамой стала тигрица Лапа, а отцом — тигр Максимус.





Справка: Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина» — единственный сельский зоопарк России, а также один из наиболее ярких природных памятников, ассоциирующихся с регионом. Расположен на территории площадью в 9 гектаров в посёлке Большеречье Омской области в 200 км к северу от Омска.