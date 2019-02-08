Амурская тигрица Таисия уехала из Новосибирска в Омскую область и нажила себе врагов

Её поселили в вольере рядом с тигром Графом

Тигрице Таисии весной исполнится два года
Тигрице Таисии весной исполнится два года


Амурская тигрица Таисия переехала из Новосибирского зоопарка в Омскую область — теперь она живёт в Большереченском зоопарке в 200 км от Омска.


Таисия перебралась в новый зоопарк на прошлой неделе и очень быстро привыкла к новому месту — она достаточно резвая и любопытная.


«Она первое время, конечно, привыкала, потому что и отходила от дороги, и совершенно запахи новые, люди новые. Поначалу аппетит был не очень хороший, сейчас уже всё хорошо, кушает замечательно, освоилась», — рассказала корреспонденту НГС заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова. 


Таисию, которой в апреле исполнится 2 года, поселили в вольер, который расположен рядом с вольером 6-летнего амурского тигра Графа. Когда Таисии исполнится три года, зверей сведут.


«Они уже видят друг друга, нюхают друг друга, обнюхивают, больше контакта нет, там решётка», — добавила Наталья Болотова. 


С другой стороны от вольера Графа стоит вольер другой тигрицы — Азы. 


«Получается, Тая будет второй женой. Аза у нас тоже красавица, но она не совсем чистокровная, как Тая», — говорит Наталья Болотова. Она отмечает, что 


тигрице Азе плохо видно Таисию, но, скорее всего, она чувствует появление новой кошки и нервничает.


«Амурские тигры по природе одиночки. Самцы с самками встречаются только во время брачного периода, причём, когда вся любовь проходит, они расходятся каждый по своим сторонам. Самка воспитывает детёнышей одна, как раз до трёх лет, и когда им три года исполняется, они уходят все в самостоятельное плавание. Если самка забеременела, то в течение трёх лет она самца к себе не подпускает — это в природе так происходит», — объяснила Наталья Болотова.


Тигрица Тая уже освоилась в новом зоопарке


Тигру Графу, к которому привезли Таисию, в этом году будет 7 лет
Тигру Графу, к которому привезли Таисию, в этом году будет 7 лет


24 апреля 2017 вместе с Таисией в Новосибирском зоопарке родились ещё 2 тигрёнка — их мамой стала тигрица Лапа, а отцом — тигр Максимус.


Справка: Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина» — единственный сельский зоопарк России, а также один из наиболее ярких природных памятников, ассоциирующихся с регионом. Расположен на территории площадью в 9 гектаров в посёлке Большеречье Омской области в 200 км к северу от Омска. 

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