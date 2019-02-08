Умер актёр Сергей Юрский

Ему было 83 года





Сергей Юрский в роли Остапа Бендера





Умер известный российский актёр театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета.







Актёру было 83 года.







Сергей Юрский имеет звания Заслуженный артист РСФСР (1968) и Народный артист РСФСР (1987).





Самая известная роль Сергея Юрского — Остап Бендер в фильме «Золотой теленок» (1968). После этого фильма он стал знаменитым во всём СССР. Также он снимался в картинах «Королёв», «Выбор Цели», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби».





В 2010 году Сергей Юрский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени





Сергей Юрский в роли дяди Мити в фильме «Любовь и голуби»





Видео: Мосфильм / youtube.com



