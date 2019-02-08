Умер актёр Сергей Юрский
Ему было 83 года
Умер известный российский актёр театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета.
Актёру было 83 года.
Сергей Юрский имеет звания Заслуженный артист РСФСР (1968) и Народный артист РСФСР (1987).
Самая известная роль Сергея Юрского — Остап Бендер в фильме «Золотой теленок» (1968). После этого фильма он стал знаменитым во всём СССР. Также он снимался в картинах «Королёв», «Выбор Цели», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби».
Алёна ХАЗИНУРОВА