Умер актёр Сергей Юрский

Ему было 83 года


Сергей Юрский в роли Остапа Бендера
Сергей Юрский в роли Остапа Бендера


Умер известный российский актёр театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Театра Моссовета.


Актёру было 83 года.


Сергей Юрский имеет звания Заслуженный артист РСФСР (1968) и Народный артист РСФСР (1987). 


Самая известная роль Сергея Юрского — Остап Бендер в фильме «Золотой теленок» (1968). После этого фильма он стал знаменитым во всём СССР. Также он снимался в картинах «Королёв», «Выбор Цели», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби». 


В 2010 году Сергей Юрский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
В 2010 году Сергей Юрский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени


Сергей Юрский в роли дяди Мити в фильме «Любовь и голуби»
Сергей Юрский в роли дяди Мити в фильме «Любовь и голуби»


Видео: Мосфильм / youtube.com


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