В Новосибирске разом исчезли пять заведений сети New York Pizza

Владелец бренда потребовал снять вывески после того, как разорвал договор еще полтора года назад

Логотипы New York Pizza сейчас завешаны тканью





Сразу пять заведений сети New York Pizza вынуждены были закрыть вывески и убрать из залов обозначения этого бренда — этого потребовал у них владелец торгового знака.







Лишившиеся вывесок пиццерии открыты по франшизе новосибирскими предпринимателями. Заведения расположены на перекрестке Фрунзе и Красного проспекта, в ТРЦ «Сан Сити», на улице Забалуева (ТЦ «Заря»), а также в Краснообске и Бердске. Как убедился корреспондент НГС, сегодня в заведении на Красном проспекте вывески уже были затянуты белой тканью, а внутри отсутствовали обозначения сети New York Pizza. Состав и оформление меню остались пока без изменений.







В компании «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг», которой принадлежит торговая марка, корреспонденту НГС сообщили, что решение расторгнуть договор на право использования бренда с владельцами перечисленных заведений было принято ещё в 2017 году.







Внутри заведения ничего не изменилось, но указания на то, что это точка сети New York Pizza, отсутствуют





«Партнёры не соблюдали свои обязательства по договорам, в том числе в части стандартов сервиса, приготовления блюд, маркетинговой политики», — пояснила директор по маркетингу «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» Анастасия Толстикова.





Перечисленные заведения управляются двумя компаниями — ООО «Открытие» и «Открытие-2», договоры франчайзинга с которыми заключены в 2011 и 2013 годах соответственно.





По требованиям владельца бренда в течение прошлого года «Открытие» и «Открытие-2» были обязаны «полностью прекратить использование соответствующих товарных знаков, коммерческих обозначений, символики, рекламных макетов, упаковки, прекратить демонстрацию вывесок, элементов интерьера ресторанов, а равно не предпринимать никаких иных действий, способных создать впечатление о принадлежности ресторанов этих франчайзи-партнеров к ресторанной сети New York Pizza» (цитата из официального заявления «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг»).







«Мы предоставили нашим партнерам достаточно времени на добровольное исполнение обязательств по прекращению использования наших товарных знаков. Однако это наши требования так и не были выполнены. В результате мы были вынуждены обратиться в суд и сейчас ожидаем решения», — говорит Толстикова.





В юридическом отделе компании «Открытие» корреспонденту НГС сообщили, что не намерены оспаривать решение «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» о разрыве договора франчайзинга.





«У нас просто были приличные запасы упаковки, и мы хотели снизить потери, отработав с ней до конца. Однако поскольку владелец торгового знака настаивал, то мы ещё осенью убрали из своих заведений все логотипы NYP», — сообщила представитель «Открытия», представившаяся как Анна (фамилию она уточнить отказалась).





По словам представителя «Открытия», владельцы компании планируют перевести все пиццерии под новый бренд (какой пока не уточняется), пока же они будут работать без имени. На вывесках будет только указание профиля заведения. Суть же претензий «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» сейчас состоит в том, что владелец торгового знака считает нарушением своих прав использование и прежнего интерьера кафе, панно со списком блюд и прочих визуальных элементов оформления, с чем бывшие франчайзи не согласны.



По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает 13 заведений под брендом New York Pizza. В их число отнесены пиццерии, которые фактически уже не используют бренд.





Смена названий у уже работающих заведений из-за сложностей с брендом случается нечасто, но это обычное явление. Так, владелец нескольких кофеен сети Traveler's Сoffee был вынужден переименовать их в Discovery coffee. А местные франчайзи столичной сети «Правда кофе», отказавшись работать с этим брендом, назвали свои заведения Siberian Story.