С пилой на волков: в Польше придумали лютую игру про железные дороги России
Под гимн главный герой пытается выжить в поезде
Польские разработчики представили трейлер компьютерной игры, в которой машинист ведёт поезд через Сибирь и пилой отбивается от волков.
Трейлер опубликован на YouTube-канале польской студии компьютерных игр Pentacle.
В трейлере поезд едет по заснеженным просторам под звуки гимна. Кабина локомотива выглядит обшарпанной, а рабочий день машиниста — насыщенным и странным. С бензопилой в руках он сражается с монструозными волками и выпивает во время управления поездом. На железную дорогу периодически падают бревна, которые машинист тут же и убирает.
В целом сюжет игры имеет мало общего с реалиями. Например, на самом деле за состоянием железнодорожного полотна на Транссибе следят не машинисты, а специальные подразделения РЖД, крепкий алкоголь не купить и пассажирам поездов, а за распил волка вполне можно попасть под уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
Транссибирская магистраль — одна из самых длинных железнодорожных магистралей мира, соединяющая Москву с Владивостоком. Строительство железной дороги началось в 1891 году. На тот момент сеть железных дорог заканчивалась на Урале. Целью дорожников было соединить Челябинск и Владивосток.
Дорога строилась с 1891 по 1916 годы. На строительство ушел почти миллиард рублей.
В 1893 году был заложен железнодорожный мост через реку Обь. Этот год считают датой основания Новосибирска.
Полтора года назад о впечатлениях от поездки по Транссибу написала ежедневная общественно-политическая газета Испании. Автор материала Хоакин Майордомо отправился в путешествие из Москвы. Он сел на поезд на Ярославском вокзале и посетил практически все города Сибири, в том числе Новосибирск.
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Антон Понарин, Ольга Хмелевская
Фото с канала ThePlayWay на youtube.com