«Экспресс-пригород» вернул пассажирам деньги после массовой задержки электричек
Из-за сбоя вовремя не приехали 5 поездов
«Экспресс-пригород» вернул деньги пассажирам, которые сегодня утром не смогли уехать в центр Новосибирска из-за задержки электричек на западном направлении.
«За неиспользованные поездки пассажирам, обратившимся в билетные кассы, АО "Экспресс-пригород" обеспечило 100% возврат денежных средств», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
О том, что сегодня утром на западном направлении случился сбой, в редакцию НГС сообщили читатели.
«Утром 8 февраля 2019 года в западном направлении пригородного сообщения Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги были задержаны 5 электропоездов в связи с неисправностью, выявленной в одном из вагонов грузового поезда, остановленного на данном участке», — рассказали в пресс-службе.
Пассажиров вовремя не смогли увезти следующие электрички:
— № 6302 Коченево — Новосибирск-Главный;
— № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный;
— № 6334 Коченево — Новосибирск-Главный;
— № 6303 Новосибирск-Главный — Чулымская;
— № 6305 Новосибирск-Главный — Чулымская.
Время задержки составило от 30 минут до 2 часов.
В пресс-службе также уточнили, что пригородная компания организовала оперативную пересадку на остановочной платформе Чик пассажиров электропоезда
На участке станция Обь — остановочная платформа Жилмассив пассажиры воспользовались услугами общественного транспорта, добавили в ЗСЖД.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова