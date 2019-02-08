«Экспресс-пригород» вернул пассажирам деньги после массовой задержки электричек

Пассажиры не могли уехать в центр Новосибирска после 7:00





«Экспресс-пригород» вернул деньги пассажирам, которые сегодня утром не смогли уехать в центр Новосибирска из-за задержки электричек на западном направлении.







«За неиспользованные поездки пассажирам, обратившимся в билетные кассы, АО "Экспресс-пригород" обеспечило 100% возврат денежных средств», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





О том, что сегодня утром на западном направлении случился сбой, в редакцию НГС сообщили читатели.





«Утром 8 февраля 2019 года в западном направлении пригородного сообщения Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги были задержаны 5 электропоездов в связи с неисправностью, выявленной в одном из вагонов грузового поезда, остановленного на данном участке», — рассказали в пресс-службе.





Пассажиров вовремя не смогли увезти следующие электрички:





— № 6302 Коченево — Новосибирск-Главный;





— № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный;





— № 6334 Коченево — Новосибирск-Главный;





— № 6303 Новосибирск-Главный — Чулымская;





— № 6305 Новосибирск-Главный — Чулымская.





Время задержки составило от 30 минут до 2 часов.





В пресс-службе также уточнили, что пригородная компания организовала оперативную пересадку на остановочной платформе Чик пассажиров электропоезда № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный и № 6334 Коченево — Новосибирск-Главный на электропоезд № 6302 Коченево — Новосибирск-Главный, который отправился первым со станции Чик в направлении Новосибирска.





На участке станция Обь — остановочная платформа Жилмассив пассажиры воспользовались услугами общественного транспорта, добавили в ЗСЖД.