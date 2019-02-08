«Экспресс-пригород» вернул пассажирам деньги после массовой задержки электричек

Из-за сбоя вовремя не приехали 5 поездов

Пассажиры не могли уехать в центр Новосибирска после 7:00
Пассажиры не могли уехать в центр Новосибирска после 7:00


«Экспресс-пригород» вернул деньги пассажирам, которые сегодня утром не смогли уехать в центр Новосибирска из-за задержки электричек на западном направлении.


«За неиспользованные поездки пассажирам, обратившимся в билетные кассы, АО "Экспресс-пригород" обеспечило 100% возврат денежных средств», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


О том, что сегодня утром на западном направлении случился сбой, в редакцию НГС сообщили читатели.


«Утром 8 февраля 2019 года в западном направлении пригородного сообщения Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги были задержаны 5 электропоездов в связи с неисправностью, выявленной в одном из вагонов грузового поезда, остановленного на данном участке», — рассказали в пресс-службе.


Пассажиров вовремя не смогли увезти следующие электрички:


— № 6302 Коченево — Новосибирск-Главный;


— № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный;


— № 6334 Коченево — Новосибирск-Главный;


— № 6303 Новосибирск-Главный — Чулымская;


— № 6305 Новосибирск-Главный — Чулымская.


Время задержки составило от 30 минут до 2 часов.


В пресс-службе также уточнили, что пригородная компания организовала оперативную пересадку на остановочной платформе Чик пассажиров электропоезда № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный и № 6334 Коченево — Новосибирск-Главный на электропоезд № 6302 Коченево — Новосибирск-Главный, который отправился первым со станции Чик в направлении Новосибирска.


На участке станция Обь — остановочная платформа Жилмассив пассажиры воспользовались услугами общественного транспорта, добавили в ЗСЖД.

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