На МЖК обстреляли машину с ребёнком

Автомобилю прострелили заднее стекло

Из-за отверстия после выстрела заднее стекло машины полностью треснуло
Из-за отверстия после выстрела заднее стекло машины полностью треснуло


Вечером в четверг, 7 февраля, на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные прострелили заднее стекло автомобиля, на котором ехала женщина с ребёнком.


По словам хозяйки автомобиля Татьяны, инцидент произошел около 18:00, когда она с ребёнком возвращалась домой.


«Мы возвращались с ребёнком домой, ехали по Высоцкого. <…> нам осталось 100 метров до нашего дома доехать. Ехали, никого не трогали. Людей рядом на дороге не было. <…> Я услышала хлопок и звук как от фейерверка, когда он взрывается, треск шипящий. Ребёнок заплакал, я повернулась и начала его успокаивать. В этот момент я увидела, что стекло треснуло. Сначала даже не поняла от чего. Когда припарковалась — заметила вот это отверстие. <…> Мы развернулись и приехали туда обратно, но там ничего и никого не было», — описала происшествие хозяйка автомобиля Татьяна.


Осколки от стекла долетели до детского кресла
Осколки от стекла долетели до детского кресла


Девушка рассказала, что осколки от отверстия долетели до детского кресла, в котором сидел её ребёнок, а диаметр отверстия составляет около сантиметра.


«Кто-то баловался, наверное. Благо, что ни в меня, ни в ребёнка не попало, хорошо, что ребёнок сидел не у окна. Пульку мы эту не нашли, потому что было уже около 18:50. Придётся менять заднее стекло, которое полностью пошло трещинами. Благодаря [тому], что была плёнка на стекле, оно не разлетелось», — добавила Татьяна.


Сибирячка рассказала, что не стала обращаться в полицию, так как понимает, что найти стрелявшего будет очень сложно.


В октябре 2017 года вооружённые люди обстреляли машину новосибирца, проезжавшего мимо исправительной колонии № 3 в Первомайском районе.

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