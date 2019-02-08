«Нельзя уничтожать»: самую опасную школу Новосибирска запретили сносить

Историки подали заявление на включение её в список охраняемых объектов

В старом здании школы учатся почти 500 человек 
В старом здании школы учатся почти 500 человек 


Новосибирские историки подали заявление на включение школы № 54 на улице Крылова в список памятников архитектуры.


Об этом корреспонденту НГС рассказала председатель совета новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталия Шамина. В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия подтвердили НГС, что заявление подали в электронной форме 7 февраля.


«В течение трёх месяцев они должны принять решение: вносить её в список выявленных объектов или нет. После того, как будет внесено в список выявленных, они будут делать экспертизу для включения в единый государственный реестр», — объяснила Наталия Шамина. 


Она добавила, что с этого момента здание школы считается «объектом с признаками памятника культуры», и в эти месяцы сносить её нельзя.


По словам Шаминой, главная ценность школы — в её уникальности и истории. 


«Школа 30-х годов, фактически начало традиции советской школы. Там сначала была школа имени Мичурина, где дети выращивали овощи на участке, и девять человек даже получили бронзовую медаль ВДНХ. <...> Несколько чемпионов олимпийских игр и мировых первенств среди выпускников. С культурной точки зрения — это образец раннего сталинского ампира. Здание хоть и типовое, но декор индивидуальный и неповторимый, высокохудожественные барельефы, и они хорошо сохранились. 


Такие здания составляют историческое лицо города. Конечно, нельзя уничтожать, такие здания одним своим видом говорят об идеалах 30-х годов. 


<...> Мы, конечно, будем предлагать варианты, чтобы сохранить старое здание и сделать к нему пристройку. На форуме я читала, что жители соседних домов как-то там втихаря оттягали у школы часть территории под свои дворы, незаконно, конечно. При желании можно всё сделать», — рассказала Наталия Шамина.


Школу № 54 задумали снести ещё десять лет назад, а на её месте сделать новое четырёхэтажное здание — в мэрии пообещали начать его строительство в 2021 году. Пока же школа продолжает работать с деревянными окнами, лопнувшими трубами и 100-процентным износом всех коммуникаций — недавно корреспонденты НГС провели в ней всё утро.

Прочтений: 8050

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено