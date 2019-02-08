«Нельзя уничтожать»: самую опасную школу Новосибирска запретили сносить

В старом здании школы учатся почти 500 человек





Новосибирские историки подали заявление на включение школы № 54 на улице Крылова в список памятников архитектуры.





Об этом корреспонденту НГС рассказала председатель совета новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталия Шамина. В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия подтвердили НГС, что заявление подали в электронной форме 7 февраля.





«В течение трёх месяцев они должны принять решение: вносить её в список выявленных объектов или нет. После того, как будет внесено в список выявленных, они будут делать экспертизу для включения в единый государственный реестр», — объяснила Наталия Шамина.





Она добавила, что с этого момента здание школы считается «объектом с признаками памятника культуры», и в эти месяцы сносить её нельзя.







По словам Шаминой, главная ценность школы — в её уникальности и истории.





«Школа 30-х годов, фактически начало традиции советской школы. Там сначала была школа имени Мичурина, где дети выращивали овощи на участке, и девять человек даже получили бронзовую медаль ВДНХ. <...> Несколько чемпионов олимпийских игр и мировых первенств среди выпускников. С культурной точки зрения — это образец раннего сталинского ампира. Здание хоть и типовое, но декор индивидуальный и неповторимый, высокохудожественные барельефы, и они хорошо сохранились.





Такие здания составляют историческое лицо города. Конечно, нельзя уничтожать, такие здания одним своим видом говорят об идеалах 30-х годов.





<...> Мы, конечно, будем предлагать варианты, чтобы сохранить старое здание и сделать к нему пристройку. На форуме я читала, что жители соседних домов как-то там втихаря оттягали у школы часть территории под свои дворы, незаконно, конечно. При желании можно всё сделать», — рассказала Наталия Шамина.





Школу № 54 задумали снести ещё десять лет назад, а на её месте сделать новое четырёхэтажное здание — в мэрии пообещали начать его строительство в 2021 году. Пока же школа продолжает работать с деревянными окнами, лопнувшими трубами и 100-процентным износом всех коммуникаций — недавно корреспонденты НГС провели в ней всё утро.