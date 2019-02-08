Денег не было: мэрия объяснила, почему девочке-инвалиду дали квартиру, в которой нельзя жить

Квартира вне очереди семье не полагалась, а денег на ремонт не было

Семья 4 года судилась за квартиру для ребёнка-инвалида





В мэрии Новосибирска объяснили ситуацию с квартирой для ребёнка-инвалида — чиновники утверждают, что семья не могла её получить по закону вне очереди, а на ремонт выданных квартир у мэрии не было денег.







В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что дети-инвалиды обеспечиваются жильём на основании Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и вопрос относится к компетенции области, соответственно, решается за счёт областного бюджета.







«В период с 2005 года мэрии города Новосибирска из областного бюджета Новосибирской области не выделялись денежные средства на предоставление жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — сообщается в ответе пресс-центра мэрии на запрос корреспондента НГС. — При указанных обстоятельствах мэрия города Новосибирска не имела законных оснований для обеспечения Янциной Е.В. (Ева страдает ДЦП, её воспитывает мать Ольга Лялина. — Прим. ред.) жилым помещением вне очереди».







Тем не менее, по информации мэрии, 26 июля прошлого года Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда постановила предоставить Ольге Лялиной и её несовершеннолетним детям, включая Еву Янцину, вне очереди благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее 45 кв. м. Квартиру надо было дать по договору социального найма, но с учётом дополнительного права Евы на дополнительную площадь не меньше 15 кв. м.







«В связи с отсутствием финансирования на данные цели из бюджета Новосибирской области, мэрия города Новосибирска вынуждена исполнять решения судов путём предоставления жилых помещений из освобождаемого жилищного фонда, — объяснили в мэрии. — На момент предъявления Лялиной О.С. требования об исполнении решения суда отсутствовали свободные муниципальные жилые помещения необходимой площади с ремонтом».







В итоге семья всё же получила четырехкомнатную квартиру в районе площади Калинина общей площадью 61 кв. м. В мэрии отметили, что





из этой квартиры вывезли крупногабаритные вещи и мусор, но «денежные средства на проведение ремонта в декабре 2018 года были исчерпаны».







В конце января НГС делал репортаж из квартиры, которую выдала мэрия. На тот момент там не было электричества, не работала сантехника, в окнах были выбиты стёкла, поэтому семья не могла забрать от родственников свою дочь, страдающую ДЦП и эпилепсией. После публикации прокуратура города обязала мэрию сделать в квартире ремонт и привлечь виновных в нарушении жилищного законодательства к дисциплинарной ответственности.





7 февраля мэр Анатолий Локоть в ответ на вопрос корреспондента НГС о виновных в ситуации напомнил об увольнении главы городского управления по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко.







«В целях решения жилищного вопроса Лялиной О.С. составлена дефектная ведомость на ремонтные работы в квартире, — уточнили в мэрии. — На период проведения ремонта предоставлено жилое помещение маневренного фонда». Недавно мама ребёнка-инвалида Ольга Лялина рассказала, что мэрия помогла им перевезти необходимые вещи в 22-метровой студию недалеко от «МЕГИ» — там семья будет жить до окончания ремонта.