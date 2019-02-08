Раскопка предков и космическая щитовидка: 7 прорывов российских ученых, которыми надо гордиться
В День науки рассказываем о последних открытиях россиян, которые перевернули научный мир
Сегодня наука кажется такой скучной темой, что за новостями целенаправленно следят лишь заинтересованные, а первый встречный вряд ли назовет имена современников, которые двигают прогресс. Между тем российские исследователи сегодня заправляют научным миром не хуже своих предков — Менделеева, Ломоносова, Попова или Кулибина. Они откапывают новые виды людей и динозавров, печатают в космосе хрящевые ткани, учатся лечить инфаркты генами и ищут жизнь подо льдом.
О научных подвигах россиян, которые надо знать и гордиться, мы рассказываем сегодня, в День российской науки.
Новый вид человека
Денисова пещера на Алтае — единственное место на Земле, где обнаружены останки одного из подвидов людей, денисовского человека. Он жил одновременно с неандертальцами и Homo Sapiens — современным видом человека. Обнаружение нового вида начиная с 2010 года приносит новые открытия: ученые уже выяснили, чем орудовали предки, какие животные обитали рядом с ними и вообще создали подробную хронологию жизни алтайской пещеры.
Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН не один десяток лет ведут раскопки, и только прогресс в методах молекулярной биологии позволил наконец раскрыть тайну денисовцев. В прошлом году журналы Science и Nature отнесли к важнейшим открытиям — 2018 обнаружение останков ребенка, женщины-неандертальца и мужчины-денисовца.
Космический биопринтер
3D-печать живых органов и тканей — одно из перспективных направлений в науке сегодня. В условиях микрогравитации такие эксперименты еще не проводились, и российская компания 3D Bioprinting Solutions стала первой, кто провел 3D-биопечать в космосе.
В декабре 2018-го их принтер «Орган.Авт», доставленный на Международную космическую станцию, напечатал первые образцы хрящевой ткани и щитовидной железы. К эксперименту, кстати, причастен екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. 20 декабря 2018 года он привез на Землю напечатанные образцы на корабле «Союз МС-09» для исследований.
Сибиротитан — новый вид динозавров
Палеонтологи СПбГУ и Томского государственного университета описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 миллионов лет назад. Животное стало вторым завроподом (динозавром из вида ящеротазовых), получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии. Назвали динозавра Sibirotitan astrosacralis — за его крупный размер и особое строение костей.
«РадиоАстрон» — телескоп-рекордсмен
Этот проект — одно из немногих чисто научных достижений в российской космонавтике последних лет. Радиотелескоп сконструировали сотрудники НПО им. С.А. Лавочкина на базе космического аппарата «Спектр-Р» и отправили в космос с космодрома «Байконур» в 2011 году. С тех пор ученые многих стран собирают с его помощью информацию о черных дырах, впервые сфотографировали галактику 0716+714 и рассмотрели квазары — ядра галактик, самые яркие объекты в видимой Вселенной. Одни из главных открытий связаны с исследованием «джетов» — выбросов далеких черных дыр, которые разгоняются до околосветовых скоростей.
«РадиоАстрон» является крупнейшим космическим радиотелескопом, его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Он оснащен параболической антенной диаметром 10 метров, состоящей из 27 раскрывающихся лепестков. В связке с космическим аппаратом работают несколько наземных радиотелескопов, что позволяет достигать рекордного углового разрешения в 7 микросекунд.
Тайны подледного озера в Антарктиде
Российские ученые на антарктической базе «Восток» исследуют одноименное и самое крупное подледное озеро на глубине около 4 километров. Это своеобразная капсула времени, поскольку озеро было изолировано льдом от поверхности около 15 миллионов лет назад и может содержать уникальные живые организмы. В 2012 году до него пробурили скважину, а в 2016-м нашли необычную форму жизни — бактерию, которая на 86% совпадает с известными науке организмами, но 14% генетикам достаточно, чтобы признать эту форму уникальной. Находке дали имя w123–10.
Изучением озера занимаются не только отечественные ученые, но именно Россия вносит особый вклад: например, у нас есть своя научная база, она стоит прямо над озером и из нее исследователи бурят скважину, пытаясь докопаться до тайн подводных глубин.
Генная терапия для лечения инфаркта миокарда
Группа ученых из Института регенеративной медицины, факультета фундаментальной медицины МГУ и Национального исследовательского центра кардиологии придумали новый метод генной терапии для лечения последствий инфаркта миокарда: они предлагают вводить в пораженные области сердца два гена — HGF и VEGF165. Гены кодируют белки, которые способствуют росту новых клеток на внутренней стенке сосудов и защищают клетки от гибели при ишемии.
Ученые рассчитывают внедрить этот метод в больницы после того, как он пройдет все доклинические исследования.
Новые элементы таблицы Менделеева
2019 год ООН окрестила годом таблицы Менделеева, но вкладом её создателя Дмитрия Ивановича Менделеева усилия российских ученых не ограничиваются. Последние годы исследователи под руководством Юрия Оганесяна в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне синтезировали несколько новых, самых тяжелых элементов. И расширили таблицу: в 2016 году элементы под номерами 115 и 118 получили имена Московий и Оганессон. Последний назван в честь своего исследователя.
В последние дни 2018 года ученые получили разрешение на запуск нового ускорителя ДЦ-280, в котором будут синтезировать еще более тяжелые элементы менделеевской таблицы — 119 и 120. Возможно, скоро имена дадут и им.
Дмитрий ГОРЧАКОВ, Мария Захарова