Раскопка предков и космическая щитовидка: 7 прорывов российских ученых, которыми надо гордиться

На биопринтере, сделанном в России, образцы хрящевой ткани впервые напечатали в космосе





Сегодня наука кажется такой скучной темой, что за новостями целенаправленно следят лишь заинтересованные, а первый встречный вряд ли назовет имена современников, которые двигают прогресс. Между тем российские исследователи сегодня заправляют научным миром не хуже своих предков — Менделеева, Ломоносова, Попова или Кулибина. Они откапывают новые виды людей и динозавров, печатают в космосе хрящевые ткани, учатся лечить инфаркты генами и ищут жизнь подо льдом.







О научных подвигах россиян, которые надо знать и гордиться, мы рассказываем сегодня, в День российской науки.







Новый вид человека







Кулон эпохи позднего палеолита





Денисова пещера на Алтае — единственное место на Земле, где обнаружены останки одного из подвидов людей, денисовского человека. Он жил одновременно с неандертальцами и Homo Sapiens — современным видом человека. Обнаружение нового вида начиная с 2010 года приносит новые открытия: ученые уже выяснили, чем орудовали предки, какие животные обитали рядом с ними и вообще создали подробную хронологию жизни алтайской пещеры.







Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН не один десяток лет ведут раскопки, и только прогресс в методах молекулярной биологии позволил наконец раскрыть тайну денисовцев. В прошлом году журналы Science и Nature отнесли к важнейшим открытиям — 2018 обнаружение останков ребенка, женщины-неандертальца и мужчины-денисовца.







Космический биопринтер







Магнитный биопринтер получил название OrganAut





3D-печать живых органов и тканей — одно из перспективных направлений в науке сегодня. В условиях микрогравитации такие эксперименты еще не проводились, и российская компания 3D Bioprinting Solutions стала первой, кто провел 3D-биопечать в космосе.







В декабре 2018-го их принтер «Орган.Авт», доставленный на Международную космическую станцию, напечатал первые образцы хрящевой ткани и щитовидной железы. К эксперименту, кстати, причастен екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. 20 декабря 2018 года он привез на Землю напечатанные образцы на корабле «Союз МС-09» для исследований.







Сибиротитан — новый вид динозавров







Останки ящера, который обитал на Земле 120 миллионов лет назад





Палеонтологи СПбГУ и Томского государственного университета описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 миллионов лет назад. Животное стало вторым завроподом (динозавром из вида ящеротазовых), получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии. Назвали динозавра Sibirotitan astrosacralis — за его крупный размер и особое строение костей.







«РадиоАстрон» — телескоп-рекордсмен







Летная модель «РадиоАстрон»





Этот проект — одно из немногих чисто научных достижений в российской космонавтике последних лет. Радиотелескоп сконструировали сотрудники НПО им. С.А. Лавочкина на базе космического аппарата «Спектр-Р» и отправили в космос с космодрома «Байконур» в 2011 году. С тех пор ученые многих стран собирают с его помощью информацию о черных дырах, впервые сфотографировали галактику 0716+714 и рассмотрели квазары — ядра галактик, самые яркие объекты в видимой Вселенной. Одни из главных открытий связаны с исследованием «джетов» — выбросов далеких черных дыр, которые разгоняются до околосветовых скоростей.





«РадиоАстрон» является крупнейшим космическим радиотелескопом, его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Он оснащен параболической антенной диаметром 10 метров, состоящей из 27 раскрывающихся лепестков. В связке с космическим аппаратом работают несколько наземных радиотелескопов, что позволяет достигать рекордного углового разрешения в 7 микросекунд.







Тайны подледного озера в Антарктиде







Российские ученые на антарктической базе «Восток» исследуют одноименное и самое крупное подледное озеро на глубине около 4 километров. Это своеобразная капсула времени, поскольку озеро было изолировано льдом от поверхности около 15 миллионов лет назад и может содержать уникальные живые организмы. В 2012 году до него пробурили скважину, а в 2016-м нашли необычную форму жизни — бактерию, которая на 86% совпадает с известными науке организмами, но 14% генетикам достаточно, чтобы признать эту форму уникальной. Находке дали имя w123–10.









Изучением озера занимаются не только отечественные ученые, но именно Россия вносит особый вклад: например, у нас есть своя научная база, она стоит прямо над озером и из нее исследователи бурят скважину, пытаясь докопаться до тайн подводных глубин.







Генная терапия для лечения инфаркта миокарда







Ученые предложили бороться с инфарктом генами





Группа ученых из Института регенеративной медицины, факультета фундаментальной медицины МГУ и Национального исследовательского центра кардиологии придумали новый метод генной терапии для лечения последствий инфаркта миокарда: они предлагают вводить в пораженные области сердца два гена — HGF и VEGF165. Гены кодируют белки, которые способствуют росту новых клеток на внутренней стенке сосудов и защищают клетки от гибели при ишемии.







Ученые рассчитывают внедрить этот метод в больницы после того, как он пройдет все доклинические исследования.







Новые элементы таблицы Менделеева







Почтовая марка, выпущенная в Армении в 2017 году в честь нового элемента





2019 год ООН окрестила годом таблицы Менделеева, но вкладом её создателя Дмитрия Ивановича Менделеева усилия российских ученых не ограничиваются. Последние годы исследователи под руководством Юрия Оганесяна в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне синтезировали несколько новых, самых тяжелых элементов. И расширили таблицу: в 2016 году элементы под номерами 115 и 118 получили имена Московий и Оганессон. Последний назван в честь своего исследователя.







В последние дни 2018 года ученые получили разрешение на запуск нового ускорителя ДЦ-280, в котором будут синтезировать еще более тяжелые элементы менделеевской таблицы — 119 и 120. Возможно, скоро имена дадут и им.

