На подъезде к Фабричной запретят парковать машины
Запрет вступил в силу уже в этом месяце
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на улице Спартака — на выезде с Фабричной в Железнодорожном районе города.
«Запрещается стоянка транспортных средств на улице Спартака в районе дома
В мэрии пояснили, что меры примут для обеспечения безопасности движения и беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники.
На этой неделе стало известно, что на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе в центре Новосибирска начала работать новая платная парковка.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой, фрагмент справочника 2ГИС