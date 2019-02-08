На подъезде к Фабричной запретят парковать машины

Запрет вступил в силу уже в этом месяце

Запрет начнёт действовать в конце февраля
Запрет начнёт действовать в конце февраля


Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на улице Спартака — на выезде с Фабричной в Железнодорожном районе города.


«Запрещается стоянка транспортных средств на улице Спартака в районе дома № 8/4. На указанном участке после 25 февраля будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена" и табличка 8.2.2 "Зона действия" (50 метров)», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


В мэрии пояснили, что меры примут для обеспечения безопасности движения и беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники. 


Участок, на котором запретят парковаться, будет длиной в 50 метров
Участок, на котором запретят парковаться, будет длиной в 50 метров


На этой неделе стало известно, что на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе в центре Новосибирска начала работать новая платная парковка

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