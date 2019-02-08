Новосибирский спортсмен снялся в эротической фотосессии Олимпийского комитета

Сейчас бобслеист Михаил Мордасов претендует на участие в Олимпийский играх 2022 года





Проект TeamRussia представил фотогалерею с обнажёнными спортсменами олимпийской сборной России в честь 5-летия Игр в Сочи — на фотографиях они лишь немного прикрываются своими снимками с различных соревнований.





Церемония открытия Олимпийский игр в Сочи прошла 7 февраля 2014 года, и сборная России стала лидером по количеству медалей, но вскоре многих спортсменов лишили наград из-за допингового скандала.





«В честь пятилетнего юбилея домашней Олимпиады Team Russia представляет уникальную фотогалерею Андрея Голованова и Сергея Киврина. Спортсмены, которые прославили нашу страну на тех Играх, и те, кому, возможно, выпадет такой шанс в Пекине-2022. Такими вы их еще не видели!», — говорится в описании к галереи на сайте TeamRussia.







Одним из участников фотосессии стал 23-летний бобслеист Михаил Мордасов из Новосибирска. В конце 2017 года он вошёл в список кандидатов в олимпийскую команду России, но по решению тренеров всё же не стал участвовать в зимних Играх в Пхёнчхане.





Год назад Михаил Мордасов показал один из лучших результатов на Кубке и первенстве России — бобслеист завоевал сразу три золотых медали турнира в Красной поляне.