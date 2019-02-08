Новосибирский спортсмен снялся в эротической фотосессии Олимпийского комитета
Одним из участников откровенной фотосессии стал новосибирец Михаил Мордасов
Проект TeamRussia представил фотогалерею с обнажёнными спортсменами олимпийской сборной России в честь 5-летия Игр в Сочи — на фотографиях они лишь немного прикрываются своими снимками с различных соревнований.
Церемония открытия Олимпийский игр в Сочи прошла 7 февраля 2014 года, и сборная России стала лидером по количеству медалей, но вскоре многих спортсменов лишили наград из-за допингового скандала.
«В честь пятилетнего юбилея домашней Олимпиады Team Russia представляет уникальную фотогалерею Андрея Голованова и Сергея Киврина. Спортсмены, которые прославили нашу страну на тех Играх, и те, кому, возможно, выпадет такой шанс в Пекине-2022. Такими вы их еще не видели!», — говорится в описании к галереи на сайте TeamRussia.
Одним из участников фотосессии стал 23-летний бобслеист Михаил Мордасов из Новосибирска. В конце 2017 года он вошёл в список кандидатов в олимпийскую команду России, но по решению тренеров всё же не стал участвовать в зимних Играх в Пхёнчхане.
Год назад Михаил Мордасов показал один из лучших результатов на Кубке и первенстве России — бобслеист завоевал сразу три золотых медали турнира в Красной поляне.
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Дарья Януш
Фото teamrussia.pro