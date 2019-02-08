Пассажиры не дождались утренних электричек в Новосибирск: в полиции опровергли аварию

Сегодня утром, чтобы добраться в центр Новосибирска, пассажиры не смогли уехать на электричке





Сегодня утром, 8 февраля, пассажиры электричек западного направления не смогли уехать в Новосибирск — им рассказали про аварию, но в полиции опровергли это происшествие.





«Сегодня со станции Ипподром невозможно было уехать, не было электричек в сторону города ни на 7:11, ни на 7:54 утра. Билетная касса тоже не работала», — написала в редакцию НГС читательница.





Другой читатель рассказал, что не дождался электричку и уехал на другом транспорте.





«Сегодня была какая-то авария на одной из станций электричек западного направления. Когда я пришёл в 7 утра на станцию Западная площадка, то услышал объявление, что электропоезд 6326 (Дупленская — Новосибирск-Главный) задерживается на неопределённый срок (должен был прибыть в 7:14). Ближе к 7:30 объявили, что из-за аварии задерживаются электропоезда во всех направлениях», — написал Андрей.





По информации ещё одной читательницы, на одном из участков железной дороги случилась авария.





«В Коченевском районе было остановлено движение поездов с 5 до 8:30 утра, как нам сообщили, движение было оставлено в связи с аварией, цитирую: "На пути упал негабаритный груз на участке Чик — Обь". В связи со всеми этими событиями на станции Обь перестали продавать билеты на электропоезда», — написала читательница в редакцию.





В пресс-службе УТ МВД по СФО корреспонденту НГС опровергли информацию об аварии.





«Там никакого падения не было, электрички задержались из-за грузового состава — там технические что ли проблемы были», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции, отметив, что подробности должны быть известны в ЗСЖД. Сейчас, по информации МВД, электрички уже ходят.





НГС отправил запрос в пресс-службу ЗСЖД на комментарий о случившемся.





Днём 18 апреля на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области с рельсов сошли два товарных поезда, один из них перевернулся.

