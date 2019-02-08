Заместитель главврача детской больницы получила условный срок за мошенничество
Экс-заместитель главврача была уволена ещё во время следствия
Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор экс-заместителю главврача детской больницы
«Приговором Заельцовского районного суда Надежда Лапина приговорена к 3 годам лишения свободы условно», — добавили в областном управлении СК.
По данным СК, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года 57-летняя Надежда Лапина, занимавшая тогда должность заместителя главного врача детской горбольницы
Следователи сообщили, что Надежда Лапина действовала совместно с экс-главврачом больницы Натальей Никифоровой.
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В ходе следствия Лапина заключила досудебное соглашение, поэтому дело выделили в отдельное производство.
На днях стало известно, что бывшего главного врача больницы Наталью Никифорову приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой