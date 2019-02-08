Заместитель главврача детской больницы получила условный срок за мошенничество

Экс-заместитель главврача была уволена ещё во время следствия

Надежда Лапина попала под уголовное дело в июле 2018 года





Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор экс-заместителю главврача детской больницы № 3 Надежде Лапиной — её приговорили к 3 годам лишения свободы условно.





«Приговором Заельцовского районного суда Надежда Лапина приговорена к 3 годам лишения свободы условно», — добавили в областном управлении СК.







По данным СК, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года 57-летняя Надежда Лапина, занимавшая тогда должность заместителя главного врача детской горбольницы № 3 , похищала денежные средства, которые пациенты вносили в счет оплаты услуг пребывания в палатах повышенной комфортности.



Следователи сообщили, что Надежда Лапина действовала совместно с экс-главврачом больницы Натальей Никифоровой.



«Путём изготовления подложной документации о взаиморасчётах обвиняемые похитили денежные средства, поступавшие в ДГКБ № 3 от родителей пациентов в счёт оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности, в сумме более 8 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер, после чего денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению», — пояснили в пресс-службе областного управления СК.





В ходе следствия Лапина заключила досудебное соглашение, поэтому дело выделили в отдельное производство.





На днях стало известно, что бывшего главного врача больницы Наталью Никифорову приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.