Трёхлетний мальчик застрял в «Киа Рио» рядом с автомойкой: мать вызвала спасателей

Публикуем видео спасательной операции

Освобождение ребёнка заняло у спасателей три минуты
Освобождение ребёнка заняло у спасателей три минуты


Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вытащили из заблокированной машины трёхлетнего ребёнка.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 19:23 из Заельцовского района Новосибирска.


«<…> на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского рядом с автомойкой в заблокированном автомобиле находился малолетний ребёнок. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей, который уже через 10 минут оказался на месте. Рядом с автомобилем марки "Киа Рио" находилась мама ребёнка. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений разблокировали двери салона», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели отметили, что вся операция по освобождению ребёнка из машины заняла три минуты.


«Ребёнок был передан счастливой матери, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели напомнили женщине, чтобы она была более внимательна и не оставляла ребёнка в автомобиле», — добавили в МАСС.


Видео vk.com/mass54


31 декабря в Новосибирске на улице Петухова в машине застрял двухлетний мальчик — у автомобиля заблокировались двери.

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