Трёхлетний мальчик застрял в «Киа Рио» рядом с автомойкой: мать вызвала спасателей

Освобождение ребёнка заняло у спасателей три минуты





Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вытащили из заблокированной машины трёхлетнего ребёнка.





По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 19:23 из Заельцовского района Новосибирска.





«<…> на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского рядом с автомойкой в заблокированном автомобиле находился малолетний ребёнок. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей, который уже через 10 минут оказался на месте. Рядом с автомобилем марки "Киа Рио" находилась мама ребёнка. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений разблокировали двери салона», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Спасатели отметили, что вся операция по освобождению ребёнка из машины заняла три минуты.





«Ребёнок был передан счастливой матери, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели напомнили женщине, чтобы она была более внимательна и не оставляла ребёнка в автомобиле», — добавили в МАСС.





Видео vk.com/mass54





31 декабря в Новосибирске на улице Петухова в машине застрял двухлетний мальчик — у автомобиля заблокировались двери.