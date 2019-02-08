Трёхлетний мальчик застрял в «Киа Рио» рядом с автомойкой: мать вызвала спасателей
Публикуем видео спасательной операции
Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вытащили из заблокированной машины трёхлетнего ребёнка.
По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 19:23 из Заельцовского района Новосибирска.
«<…> на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского рядом с автомойкой в заблокированном автомобиле находился малолетний ребёнок. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей, который уже через 10 минут оказался на месте. Рядом с автомобилем марки "Киа Рио" находилась мама ребёнка. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений разблокировали двери салона», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели отметили, что вся операция по освобождению ребёнка из машины заняла три минуты.
«Ребёнок был передан счастливой матери, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели напомнили женщине, чтобы она была более внимательна и не оставляла ребёнка в автомобиле», — добавили в МАСС.
31 декабря в Новосибирске на улице Петухова в машине застрял двухлетний мальчик — у автомобиля заблокировались двери.
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Александр Сильченко
Скриншот и видео vk.com/mass54