Новосибирцы встали в глухую пробку у ЦУМа из-за неработающих светофоров

Водители столкнулись с трудностями на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова

По словам очевидцев, перебои в работе светофора наблюдаются уже несколько дней
По словам очевидцев, перебои в работе светофора наблюдаются уже несколько дней


Утром 8 февраля на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска перестали работать светофоры — из-за этого на перекрёстке собралась глухая пробка.


Информация о неработающих светофорах появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» около 7:40.


«Светофор не работает. За его функционирование отвечает МБУ "Городской центр организации дорожного движения"», — прокомментировали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения автомобилей в потоке в 7:50 не превышала 3 км/ч.


Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч
Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч


Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за МБУ «Городской центр организации дорожного движения», чтобы узнать причину сбоя в работе светофоров и сроки его ремонта. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.


Недавно в Дзержинском районе Новосибирска светофоры отключились на кольце возле станции метро «Берёзовая роща».

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