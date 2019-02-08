Новосибирцы встали в глухую пробку у ЦУМа из-за неработающих светофоров

Водители столкнулись с трудностями на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова

По словам очевидцев, перебои в работе светофора наблюдаются уже несколько дней





Утром 8 февраля на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска перестали работать светофоры — из-за этого на перекрёстке собралась глухая пробка.





Информация о неработающих светофорах появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» около 7:40.





«Светофор не работает. За его функционирование отвечает МБУ "Городской центр организации дорожного движения"», — прокомментировали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения автомобилей в потоке в 7:50 не превышала 3 км/ч.





Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч





Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за МБУ «Городской центр организации дорожного движения», чтобы узнать причину сбоя в работе светофоров и сроки его ремонта. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.



Недавно в Дзержинском районе Новосибирска светофоры отключились на кольце возле станции метро «Берёзовая роща».