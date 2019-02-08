Новосибирцы встали в глухую пробку у ЦУМа из-за неработающих светофоров
Водители столкнулись с трудностями на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова
Утром 8 февраля на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска перестали работать светофоры — из-за этого на перекрёстке собралась глухая пробка.
Информация о неработающих светофорах появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» около 7:40.
«Светофор не работает. За его функционирование отвечает МБУ "Городской центр организации дорожного движения"», — прокомментировали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения автомобилей в потоке в 7:50 не превышала 3 км/ч.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, которая отвечает за МБУ «Городской центр организации дорожного движения», чтобы узнать причину сбоя в работе светофоров и сроки его ремонта. На момент публикации ответ в редакцию НГС не поступил.
Недавно в Дзержинском районе Новосибирска светофоры отключились на кольце возле станции метро «Берёзовая роща».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)