Сибиряки присоединились к американскому челленджу и заморозили свои штаны





Жители Новосибирска присоединились к флешмобу #frozenpants («замороженные штаны»), который запустили американцы.





Суть в том, чтобы намочить штаны, заморозить их, сфотографировать и выставить в соцсети с хештегом #frozenpants.

















Морозы, которые позволяют провести подобный эксперимент, стоят в Новосибирске с прошлой пятницы. В тот день корреспонденты НГС сняли ролик с замерзающим кипятком. Через несколько дней соцсети охватил #дубакчеллендж — новосибирцы начали выкладывать фотографии с кипятком, который разливают на морозе.









Свои фотографии выкладывают и жители Красноярска — сейчас там тоже аномально холодная погода.













