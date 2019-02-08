Сибиряки присоединились к американскому челленджу и заморозили свои штаны

Горожане начали выкладывать в соцсети фотографии замерзших штанов

Сибиряки присоединились к американскому челленджу и заморозили свои штаны


Жители Новосибирска присоединились к флешмобу #frozenpants («замороженные штаны»), который запустили американцы. 


Суть в том, чтобы намочить штаны, заморозить их, сфотографировать и выставить в соцсети с хештегом #frozenpants. 





Морозы, которые позволяют провести подобный эксперимент, стоят в Новосибирске с прошлой пятницы. В тот день корреспонденты НГС сняли ролик с замерзающим кипятком. Через несколько дней соцсети охватил #дубакчеллендж — новосибирцы начали выкладывать фотографии с кипятком, который разливают на морозе.


Сибиряки присоединились к американскому челленджу и заморозили свои штаны


Свои фотографии выкладывают и жители Красноярска — сейчас там тоже аномально холодная погода. 




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