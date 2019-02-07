Оставил на дороге: иномарка влетела в столб напротив цирка, водитель убежал с места аварии
Кроме водителя, в машине никого не было
Вечером 7 февраля универсал Subaru Forester врезался в столб на улице Нарымской. Автомобиль с большой скоростью ехал по Нарымской со стороны площади Лунинцев, а затем боковой частью врезался в столб напротив Новосибирского государственного цирка.
По информации из соцсетей, после столкновения водитель убежал с места происшествия. Кроме него, в машине никого не было.
«Сейчас авто стоит там же, возле столба, и возле него три человека. ГАИ не видела, может, их и не было», — коротко описала ситуацию корреспонденту НГС жительница соседнего дома Олеся Анкудинова.
Вчера вечером в Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на пешехода.
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Маша Вьюн
Фото АСТ-54