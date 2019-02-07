Новосибирские пожарные потушили заправку, которая могла взорваться

Спасатели справились с огнем за один час

Пожарные доехали до заправки за десять минут





Новосибирские пожарные потушили заправку в Октябрьском районе, которая загорелась сегодня около 19:00, — об этом корреспонденту НГС рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.





«Пожарные предотвратили более тяжелые последствия от пожара на автозаправочной станции. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить возможный взрыв, а также отстоять от огня колонки. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.







Скорей всего причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля





Как указал Винаков, в 19:33 у заправки «Газойл» около ТЭЦ-5 загорелся автомобиль и одна автозаправочная колонка.





Сотрудникам МЧС потребовалось около девяти минут на локализацию пожара, а в 20:24 огонь был полностью потушен. Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют причину пожара, — по предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности автомобиля.





Сегодня утром на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль: полицейские оцепили место пожара.