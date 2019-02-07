У ТЭЦ-5 загорелась заправка — полиция перекрыла дорогу, собралась пробка

В пробке стоит общественный транспорт

На месте работают пожарные, полицейские и скорая
На месте работают пожарные, полицейские и скорая


Сегодня вечером, около 19:00, в Октябрьском районе Новосибирска, неподалёку от ТЭЦ-5, загорелась заправка — на месте работают пожарные, полицейские и скорая.


О пожаре в редакцию НГС сообщил читатель Михаил, прислав видео и несколько фотографий. «Горит заправка "Газойл" у ТЭЦ-5, проезд заблокирован полицией. 


Пробка приличная собралась, пожарные на месте. На месте также скорая, жертв вроде нет», — рассказал Михаил.



Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.


Сегодня утром на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль — его пытались потушить огнетушителями, но это не помогло.

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