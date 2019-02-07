У ТЭЦ-5 загорелась заправка — полиция перекрыла дорогу, собралась пробка

На месте работают пожарные, полицейские и скорая





Сегодня вечером, около 19:00, в Октябрьском районе Новосибирска, неподалёку от ТЭЦ-5, загорелась заправка — на месте работают пожарные, полицейские и скорая.





О пожаре в редакцию НГС сообщил читатель Михаил, прислав видео и несколько фотографий. «Горит заправка "Газойл" у ТЭЦ-5, проезд заблокирован полицией.





Пробка приличная собралась, пожарные на месте. На месте также скорая, жертв вроде нет», — рассказал Михаил.









Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.





Сегодня утром на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль — его пытались потушить огнетушителями, но это не помогло.