У ТЭЦ-5 загорелась заправка — полиция перекрыла дорогу, собралась пробка
В пробке стоит общественный транспорт
Сегодня вечером, около 19:00, в Октябрьском районе Новосибирска, неподалёку от ТЭЦ-5, загорелась заправка — на месте работают пожарные, полицейские и скорая.
О пожаре в редакцию НГС сообщил читатель Михаил, прислав видео и несколько фотографий. «Горит заправка "Газойл" у ТЭЦ-5, проезд заблокирован полицией.
Пробка приличная собралась, пожарные на месте. На месте также скорая, жертв вроде нет», — рассказал Михаил.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
Сегодня утром на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль — его пытались потушить огнетушителями, но это не помогло.
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Дмитрий Здорников
Фото и видео читателя Михаила