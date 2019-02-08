В Новосибирск привезли электромобиль, который сумел завестись в –30

Jaguar I-Pace весит 2,2 тонны





В Новосибирск впервые привезли официальный дилерский электрокар — Jaguar I-Pace только недавно начали продавать в России.





Как сообщили в дилерском центре «Альбион-Моторс», клиент заказал I-Pace в максимальной комплектации стоимостью 7,8 миллиона рублей.





Автомобиль оснащён электрической силовой установкой мощностью 400 л.с., однако в ПТС указаны 233,92 «лошади», поскольку мощность электрокаров учитывается по-иному.





Разгоняется Jaguar до сотни за 4,8 секунды, запас хода — 470 километров, ёмкость батареи — 90 кВт⋅ч. Время полной зарядки от обычной розетки около 13 часов, от специальной подстанции — 7 часов. На общественных зарядных станциях уровень заряда с нуля поднимается до 80% за 40–90 минут.





Длина автомобиля — 4682 мм





«У наших клиентов очень много частных домов, которые рядом находятся. У них у всех есть бокс теплый, там можно поставить подстанцию специальную, и он за несколько часов заряжается полностью. И в городе запаса хода однозначно хватит», — рассказывает НГС Иван Котенев, руководитель отдела продаж компании «Альбион-Моторс» (официальный дилер Jaguar Land Rover в Новосибирске).





Салон отделан рыжей кожей





Jaguar I-Pace — крупный и вместительный автомобиль. Его длина 4682 мм, ширина 1895 мм, объём багажника 656 литров, масса 2,2 тонны. Приехавший в Новосибирск экземпляр оснащён независимой пневмоподвеской, 4-зонным климат-контролем, проекционным дисплеем, а в салоне использована улучшенная кожа рыжих оттенков.





Режимы движения включаются кнопками D и R





«Когда морозы были под –30, мы принимали его с автовоза, там спокойно его спустили, он поехал. В дороге он на автовозе ехал весь перемороженный», — отмечает Иван Котенев.





По его словам, в Новосибирске уже появилась сеть общественных электрических заправок, которые организованы на базе АЗС известных брендов.







На задних местах свой климат-контроль





В базовой версии Jaguar I-Pace стоит 6 246 000 рублей. Конкурировать он может с премиальными моделями Tesla, но машины этой марки официально в Россию пока не поставляются.





Объем багажника 656 литров





«Под капотом» у Jaguar — небольшой отсек для сумок



