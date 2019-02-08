Сибирячка написала 10 откровенных автопортретов в стиле ню
Сейчас их можно увидеть в ресторане в центре Новосибирска
Накануне вечером, 7 февраля, новосибирская художница Анастасия Отришко открыла персональную выставку «Люби себя» в новом для себя жанре: автопортрет в стиле ню.
10 картин с обнажённой художницей развесили в ресторане «Жить хорошо» на Ядринцевской, 21. О выставке корреспонденту НГС рассказала сама Анастасия Отришко.
«Это новый жанр, в котором я сейчас работаю. Ему всего 3 месяца. Картины большого размера, метровые. Холст, масло. <…> А вообще я с детства пишу. Мои работы есть в коллекциях разных стран: Кипр, Сербия, Швейцария… По России во многих городах — от Камчатки до Калининграда», — сообщила Анастасия Отришко.
Картины, представленные в ресторане, по словам художницы, можно купить. Стоимость одной работы — в пределах 60 тысяч рублей. Выставка «Люби себя» продлится в ресторане «Жить хорошо» до 16 февраля.
Необычная выставка современного искусства прошла 1 февраля: художники разложили свои работы прямо на снегу.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Анастасией Отришко