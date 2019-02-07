Улицу Большевистскую ждёт масштабный ремонт — здесь появятся камеры и островки безопасности

Ремонт сделают как минимум на 2 км ключевой улицы Новосибирска

Большевистскую отремонтируют на участке от мелькомбината и до улицы Выборной
Большевистскую отремонтируют на участке от мелькомбината и до улицы Выборной


Власти Новосибирска отремонтируют почти 2 километра улицы Большевистской на участке от мелькомбината и до улицы Выборной.


Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, в 2019 году капитальный ремонт будет проведён в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». 


«Планируется выполнить капитальный ремонт улицы Большевистской на участке от дома № 48 до улицы Выборной протяженностью 1,79 километра, в том числе ликвидацию двух мест концентрации ДТП: на перекрестке Большевистской и Днепрогэсовской [и рядом с] Большевистской, 229», — пояснили в пресс-центре.


По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова, мэрия рассматривает вопрос о ремонте ещё одного участка Большевистской — его длина 1,5 километра. 


«Будут ремонтировать либо два, либо один участок. Вопрос пока решается. Однозначно будет ремонтироваться от мелькомбината дальше. <...> 


Тот, который полтора километра, ещё обсуждается <...> [возможность] поменять его на участок Красного проспекта», — рассказал Дронов.


В пресс-центре уточнили, что капитальный ремонт Большевистской включит в себя установку камер и островков безопасности.


В середине сентября дорожники рассказали о своих планах по ремонту дорог в 2019 году. Тогда стало известно, что помимо Большевистской ремонт запланирован на улице Фабричной, улице Гоголя и на улице Фрунзе — на участке от Советской до Ипподромской.

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