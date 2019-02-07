Одежды много не бывает: новосибирцев предупредили о волне опасных холодов

В ближайшие два дня в Новосибирской области будет до –40 градусов





Новосибирские спасатели и синоптики выдали предупреждение для жителей Новосибирской области о продолжающихся морозах.





«8–9 февраля сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами –35 °C и ниже, местами сильные морозы –40 °C и ниже», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.





В пресс-службе областного управления МЧС подчеркнули, что в связи с экстремально холодной погодой на территории Новосибирской области возможны ЧС из-за сбоев транспорта, аварий в системе ЖКХ. Также в ведомстве опасаются, что может возрасти число пожаров и случаев обморожения.





«Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно нужно следить за детьми.





Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;





не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения», — рассказывают в МЧС.





При обморожении спасатели рекомендуют обратиться к врачам.





«Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя — через микротрещины можно занести инфекцию», — настаивают спасатели.





После прихода аномальных холодов на прошлой неделе НГС публиковал памятку для водителей, которые отправляются в дальнюю поездку во время экстремальных температур. А накануне новосибирские врачи по просьбе НГС ответили на главные вопросы о морозах и их влиянии на организм.







