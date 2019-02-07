Одежды много не бывает: новосибирцев предупредили о волне опасных холодов

Синоптики спрогнозировали, что аномальная погода простоит до выходных

В ближайшие два дня в Новосибирской области будет до –40 градусов
В ближайшие два дня в Новосибирской области будет до –40 градусов


Новосибирские спасатели и синоптики выдали предупреждение для жителей Новосибирской области о продолжающихся морозах.


«8–9 февраля сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами –35 °C и ниже, местами сильные морозы –40 °C и ниже», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.


В пресс-службе областного управления МЧС подчеркнули, что в связи с экстремально холодной погодой на территории Новосибирской области возможны ЧС из-за сбоев транспорта, аварий в системе ЖКХ. Также в ведомстве опасаются, что может возрасти число пожаров и случаев обморожения. 


«Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно нужно следить за детьми.


Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;


не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения», — рассказывают в МЧС.


При обморожении спасатели рекомендуют обратиться к врачам.


«Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя — через микротрещины можно занести инфекцию», — настаивают спасатели.


После прихода аномальных холодов на прошлой неделе НГС публиковал памятку для водителей, которые отправляются в дальнюю поездку во время экстремальных температур. А накануне новосибирские врачи по просьбе НГС ответили на главные вопросы о морозах и их влиянии на организм. 


Одежды много не бывает: новосибирцев предупредили о волне опасных холодов


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