Одежды много не бывает: новосибирцев предупредили о волне опасных холодов
Синоптики спрогнозировали, что аномальная погода простоит до выходных
Новосибирские спасатели и синоптики выдали предупреждение для жителей Новосибирской области о продолжающихся морозах.
«8–9 февраля сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами –35 °C и ниже, местами сильные морозы –40 °C и ниже», — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В пресс-службе областного управления МЧС подчеркнули, что в связи с экстремально холодной погодой на территории Новосибирской области возможны ЧС из-за сбоев транспорта, аварий в системе ЖКХ. Также в ведомстве опасаются, что может возрасти число пожаров и случаев обморожения.
«Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно нужно следить за детьми.
Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;
не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения», — рассказывают в МЧС.
При обморожении спасатели рекомендуют обратиться к врачам.
«Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя — через микротрещины можно занести инфекцию», — настаивают спасатели.
После прихода аномальных холодов на прошлой неделе НГС публиковал памятку для водителей, которые отправляются в дальнюю поездку во время экстремальных температур. А накануне новосибирские врачи по просьбе НГС ответили на главные вопросы о морозах и их влиянии на организм.
Если вы заметили изменение температуры батарей, сообщайте об этом в редакцию НГС в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость». Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Инфографика Анны Рыбаковой