Готовьте миллион: «Тойота» представила новую «Короллу» с богатым салоном

Corolla получила новые материалы отделки и системы безопасности

Длина седана выросла до 4640 мм
Длина седана выросла до 4640 мм


Компания Toyota официально представила новое поколение седана Corolla для российского рынка. Производитель подчеркивает, что этот автомобиль, построенный на новой архитектуре TNGA, по своим техническим параметрам, комфорту и оснащению приближается к Toyota Camry.


Седан стал крупнее, прибавил сантиметр в длину (до 4640 мм) и полсантиметра в ширину (до 1780 мм). Колесная база 2700 мм. Двигатель оставили проверенный — атмосферник Dual VVT-I объемом 1,6 литра мощностью 122 л.с. Коробки передач — механика и вариатор Multidrive. Автомобиль получил сниженный центр тяжести, стал жёстче и манёвренней. Задняя подвеска теперь — независимая многорычажная. Стоимость седана пока не названа, но дилеры предлагают ориентироваться на цену предыдущего поколения. 


«Ориентировочные сроки [появления "Короллы"] — март–апрель. Минимальная цена — от миллиона, заканчивая миллион пятьсот за 1,8-литровый мотор», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Тойота центр Новосибирск Запад».


Новая архитектура салона включает большой дисплей
Новая архитектура салона включает большой дисплей


В салоне автомобиля использованы новые материалы, как утверждает производитель, «с премиальным качеством исполнения». Для Corolla стал доступен функционал, которого раньше не было: подогрев задних сидений, проекционный дисплей, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения. Мультимедиа оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном.


Ранее компания KIA представила новый вариант своего хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line с увеличенным до 19,5 см клиренсом. 

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