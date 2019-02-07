Готовьте миллион: «Тойота» представила новую «Короллу» с богатым салоном
Corolla получила новые материалы отделки и системы безопасности
Компания Toyota официально представила новое поколение седана Corolla для российского рынка. Производитель подчеркивает, что этот автомобиль, построенный на новой архитектуре TNGA, по своим техническим параметрам, комфорту и оснащению приближается к Toyota Camry.
Седан стал крупнее, прибавил сантиметр в длину (до 4640 мм) и полсантиметра в ширину (до 1780 мм). Колесная база 2700 мм. Двигатель оставили проверенный — атмосферник Dual VVT-I объемом 1,6 литра мощностью 122 л.с. Коробки передач — механика и вариатор Multidrive. Автомобиль получил сниженный центр тяжести, стал жёстче и манёвренней. Задняя подвеска теперь — независимая многорычажная. Стоимость седана пока не названа, но дилеры предлагают ориентироваться на цену предыдущего поколения.
«Ориентировочные сроки [появления "Короллы"] — март–апрель. Минимальная цена — от миллиона, заканчивая миллион пятьсот за 1,8-литровый мотор», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Тойота центр Новосибирск Запад».
В салоне автомобиля использованы новые материалы, как утверждает производитель, «с премиальным качеством исполнения». Для Corolla стал доступен функционал, которого раньше не было: подогрев задних сидений, проекционный дисплей, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения. Мультимедиа оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном.
Ранее компания KIA представила новый вариант своего хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line с увеличенным до 19,5 см клиренсом.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото toyota.ru