Новосибирец продал арендованную машину на запчасти и уехал жить в Таиланд

Полицейским удалось его задержать только спустя 3,5 года — он был в федеральном розыске

Новосибирец получил условный срок за мошенничество с арендованной «Тойотой» — приговор в законную силу ещё не вступил





Сегодня, 7 февраля, в Новосибирске завершился суд над 28-летним Тимофеем Алексеенко, который взял напрокат «Тойоту Короллу» и продал её на авторазбор.







«Так как он вину признаёт в полном объёме, дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. <…> С учётом совокупности смягчающих обстоятельств, так как он не судим, суд дал <…> два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.







По данным гособвинителя, 23 мая 2015 года новосибирец взял в прокате «Тойоту Короллу» стоимостью больше 850 тысяч рублей, но возвращать её не собирался. Как следует из материалов дела, спустя три дня автопрокатчикам удалось найти иномарку. Система спутниковой навигации привела их на авторазбор на Богдана Хмельницкого. К этому времени слесари уже успели разобрать «Тойоту», но, увидев документы на машину, собрали её и вернули представителям автопроката.







После этого, по данным помощника прокурора, Тимофей Алексеенко уехал в Таиланд — его объявили в федеральный розыск. За границей он работал в сфере туризма, а в ноябре 2018 года вернулся в Новосибирск. В аэропорту Толмачёво его задержали, пояснила Ксения Короед.







По её словам, в своей явке с повинной Алексеенко пояснил, что продал машину на авторазбор за 100 тысяч рублей, а деньги потратил.





Судили его по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В ожидании приговора новосибирец был под стражей. Сегодня суд признал 28-летнего подсудимого виновным и назначил ему условный срок, как и просило гособвинение, добавила Ксения Короед.







Недавно новосибирские полицейские поймали ещё одного мошенника, который продал знакомому взятый в аренду автомобиль.

