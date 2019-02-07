Двое новосибирцев привезли щенка в приют и протащили зоозащитницу на двери «Газели»

Руководитель переполненного приюта отказалась брать щенка — собаку выбросили из машины

Водитель «Газели» выбросил четырёхмесячного щенка недалеко от приюта
Водитель «Газели» выбросил четырёхмесячного щенка недалеко от приюта


Руководителя приюта в новосибирском Академгородке Галину Клебче протащили на двери «Газели» за то, что она отказалась принимать нового щенка в переполненный приют. 


По словам Галины Клебче, сегодня около 15:00 в приют пришла молодая женщина со щенком и сказала, что недавно подобрала собаку. Она объяснила, что живёт в съёмной квартире и не может оставить животное у себя. Клебче ответила, что в приюте живут уже 249 собак и взять на попечение новых питомцев она не может — в итоге зоозащитница попросила женщину пристроить щенка через объявления. 


«Она начала говорить, что просто оставит его здесь. Я её провожаю к выходу, там "Газель", её ждёт мужчина — как оказалось, её папа. Она ему говорит, что не берут щенка. Он выматерился, сказал, что здесь его вышвырнет. Я ему ответила, что он этого не сделает. Он сказал дочери садиться в машину, она садится, а он выкидывает щенка и пытается закрыть дверцу. Я хватаю дверь, говорю сотрудникам поймать щенка. Он меня матами, чуть ли не пинками. Ребята ловят щенка, забрасывают обратно в кабину. Закрываем дверь, он отъезжает буквально на 100 метров — щенок вылетает из кабины», — рассказала НГС Галина Клебче.


Сотрудники приюта сфотографировали номера «Газели» и сняли потасовку на видео.



Галина Клебче говорит, что травм в потасовке не получила, но сильно обморозила пальцы на руках. Сотрудники приюта вновь поймали щенка, но подселить к другим собакам его пока не могут — он должен пройти карантин.


«Щенок ничего не сломал, кабина невысокая. Нам пришлось вывести в коридор больную собаку, чтобы его разместить. Сейчас его нужно срочно прививать, ведь это опасно держать таких щенков в приюте», — добавила Галина Клебче. 


После осмотра зоозащитники сказали, что это молодой кобель, ему около 4 месяцев.


На прошлой неделе жительницы ОбьГЭС спасли из отлова настоящую собачью семью — пара дворняг Леди и Бродяга и 5 щенков остались без крова после смерти хозяйки.

Прочтений: 3743

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено