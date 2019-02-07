Двое новосибирцев привезли щенка в приют и протащили зоозащитницу на двери «Газели»
Руководитель переполненного приюта отказалась брать щенка — собаку выбросили из машины
Руководителя приюта в новосибирском Академгородке Галину Клебче протащили на двери «Газели» за то, что она отказалась принимать нового щенка в переполненный приют.
По словам Галины Клебче, сегодня около 15:00 в приют пришла молодая женщина со щенком и сказала, что недавно подобрала собаку. Она объяснила, что живёт в съёмной квартире и не может оставить животное у себя. Клебче ответила, что в приюте живут уже 249 собак и взять на попечение новых питомцев она не может — в итоге зоозащитница попросила женщину пристроить щенка через объявления.
«Она начала говорить, что просто оставит его здесь. Я её провожаю к выходу, там "Газель", её ждёт мужчина — как оказалось, её папа. Она ему говорит, что не берут щенка. Он выматерился, сказал, что здесь его вышвырнет. Я ему ответила, что он этого не сделает. Он сказал дочери садиться в машину, она садится, а он выкидывает щенка и пытается закрыть дверцу. Я хватаю дверь, говорю сотрудникам поймать щенка. Он меня матами, чуть ли не пинками. Ребята ловят щенка, забрасывают обратно в кабину. Закрываем дверь, он отъезжает буквально на 100 метров — щенок вылетает из кабины», — рассказала НГС Галина Клебче.
Сотрудники приюта сфотографировали номера «Газели» и сняли потасовку на видео.
Галина Клебче говорит, что травм в потасовке не получила, но сильно обморозила пальцы на руках. Сотрудники приюта вновь поймали щенка, но подселить к другим собакам его пока не могут — он должен пройти карантин.
«Щенок ничего не сломал, кабина невысокая. Нам пришлось вывести в коридор больную собаку, чтобы его разместить. Сейчас его нужно срочно прививать, ведь это опасно держать таких щенков в приюте», — добавила Галина Клебче.
После осмотра зоозащитники сказали, что это молодой кобель, ему около 4 месяцев.
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Дарья Януш
Фото и видео предоставлены сотрудниками приюта Академгородка