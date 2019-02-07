Летевший из Саньи в Новосибирск самолёт приземлился в Хакасии из-за сильного ветра

В авиакомпании сообщили, что самолёт пришлось посадить из-за сильного ветра





В Абакане приземлился самолёт, летевший из Китая в Новосибирск, — в авиакомпании сообщили, что самолёт пришлось посадить из-за сильного ветра.





Как сообщил в редакцию НГС читатель, самолёт авиакомпании NordStar Санья — Новосибирск приземлился для дозаправки в Хакасии.





«До Новосибирска пассажиры так и не долетели, потому что борт сделал вынужденную посадку для дозаправки в Абакане. После длительного ожидания пассажирам сообщили, что рейс дальше не полетит из-за неисправности.





Сейчас уже более часа пассажиры в летней одежде проходят таможню. Люди ждут резервный борт. Время 15:34. Никакой информации нет», — написал читатель.





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании NordStar, самолёт приземлился в Абакане из-за сильного встречного ветра.





«7 февраля воздушное судно "Боинг-737" <...> совершило посадку в городе Абакан для дозаправки. Решение о посадке было принято по причине неблагоприятных условий — сильный встречный ветер на маршруте следования. Аэропорт Абакана является плановым запасным аэропортом для данного маршрута», — объяснили в пресс-службе.





По словам читателя, часть пассажиров проходит таможню в летней одежде





На борту, по данным пресс-службы, находилось 162 пассажира и 6 членов экипажа. В авиакомпании рассчитывают, что самолёт вылетит из Абакана в Новосибирск в 18:30 (Новосибирск и Абакан находятся в одном часовом поясе. — Прим. ред.).





«Для вылета по дальнейшему маршруту Абакан — Новосибирск потребовалось дополнительное техническое обслуживание, которое сейчас производится. <...>





Плановое время вылета 18:30. <...> Лететь из Абакана в Новосибирск 50 минут», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании NordStar.





По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс Y7 516 авиакомпании NordStar прилетает в аэропорт в 19:20.







В середине января в новосибирском аэропорту Толмачёво на 19 часов задержали вылет рейса в Сочи — пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска.