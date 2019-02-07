Летевший из Саньи в Новосибирск самолёт приземлился в Хакасии из-за сильного ветра

Туристов предупредили, что вылета домой придётся подождать

В авиакомпании сообщили, что самолёт пришлось посадить из-за сильного ветра
В авиакомпании сообщили, что самолёт пришлось посадить из-за сильного ветра


В Абакане приземлился самолёт, летевший из Китая в Новосибирск, — в авиакомпании сообщили, что самолёт пришлось посадить из-за сильного ветра.


Как сообщил в редакцию НГС читатель, самолёт авиакомпании NordStar Санья — Новосибирск приземлился для дозаправки в Хакасии. 


«До Новосибирска пассажиры так и не долетели, потому что борт сделал вынужденную посадку для дозаправки в Абакане. После длительного ожидания пассажирам сообщили, что рейс дальше не полетит из-за неисправности. 


Сейчас уже более часа пассажиры в летней одежде проходят таможню. Люди ждут резервный борт. Время 15:34. Никакой информации нет», — написал читатель.


Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании NordStar, самолёт приземлился в Абакане из-за сильного встречного ветра. 


«7 февраля воздушное судно "Боинг-737" <...> совершило посадку в городе Абакан для дозаправки. Решение о посадке было принято по причине неблагоприятных условий — сильный встречный ветер на маршруте следования. Аэропорт Абакана является плановым запасным аэропортом для данного маршрута», — объяснили в пресс-службе.


По словам читателя, часть пассажиров проходит таможню в летней одежде
По словам читателя, часть пассажиров проходит таможню в летней одежде


На борту, по данным пресс-службы, находилось 162 пассажира и 6 членов экипажа. В авиакомпании рассчитывают, что самолёт вылетит из Абакана в Новосибирск в 18:30 (Новосибирск и Абакан находятся в одном часовом поясе. — Прим. ред.). 


«Для вылета по дальнейшему маршруту Абакан — Новосибирск потребовалось дополнительное техническое обслуживание, которое сейчас производится. <...> 


Плановое время вылета 18:30. <...> Лететь из Абакана в Новосибирск 50 минут», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе компании NordStar.


По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс Y7 516 авиакомпании NordStar прилетает в аэропорт в 19:20.


В середине января в новосибирском аэропорту Толмачёво на 19 часов задержали вылет рейса в Сочи — пассажиров разместили в гостиницах Новосибирска.

Прочтений: 3658

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено