Врачи позвали новосибирцев бесплатно показать свою кожу

Сибиряки могут проверить родинки у онкологов

Рак кожи считается самым распространённым видом онкологии у новосибирцев, поэтому врачи позвали жителей на акцию 9 февраля
Рак кожи считается самым распространённым видом онкологии у новосибирцев, поэтому врачи позвали жителей на акцию 9 февраля

Новосибирские онкологи пригласили горожан бесплатно проверить родинки на специальной акции в онкодиспансере, чтобы предупредить рак кожи — самый распространённый вид рака у новосибирцев.


Акция «День открытых дверей» пройдёт в новосибирском онкологическом диспансере в субботу, 9 февраля, в здании на улице Плахотного, 2. Врачи приглашают жителей, достигших возраста 18 лет.


«Мы приглашаем население Новосибирской области показать свои родинки и [жителей] города Новосибирска. Это мероприятие начнётся в 9 часов утра и продлится до обеда (до 14:00. — Прим. ред.). 


Каждый может показать ту или иную родинку, то или иное образование на коже — и ведущий специалист онкодиспансера, я думаю, ответит на все ваши вопросы», 


— рассказал главный онколог области, врач диспансера Вадим Захаров.


Кроме осмотра родинок и консультации онколога можно будет сделать биопсию образования, сделать дерматоскопию и получить рекомендации по личной профилактике меланомы, загоранию на солнце и использованию солнцезащитных средств, уточнили в пресс-службе правительства.


Рак кожи не первый год считается самым распространённым видом онкологии у жителей Новосибирской области, он опережает рак лёгких и рак молочной железы. Как рассказывал в интервью НГС врач-онколог Владимир Войцицкий, раньше рак кожи был проблемой солнечных тёплых стран.


В Новосибирской области эта проблема стала возникать в последние годы. «Сами понимаете, сейчас народ из зимы летит в лето и наоборот; а при неоднократных солнечных ожогах увеличивается вероятность меланомы и рака кожи», — говорил врач.


На этой неделе новосибирские врачи поделились статистикой за 2018 год — тысячи горожан узнали, что у них онкология. Как признали онкологи, в регионе существует проблема с очередями на лечение в онкодиспансер, но заверили, что будут бороться с этими очередями — например, добавили бесплатные койки в частных и федеральных клиниках в Новосибирске.

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