Банда экстрасенсов заработала 70 миллионов на заряженных лотерейных билетах и пищевых добавках

В Новосибирске осудили 13 человек за торговлю астральной энергией

Группа лжеэкстрасенсов работала в Новосибирске с 2009 года





В Новосибирск 13 человек получили сроки за продажу БАДов и экстрасенсорных услуг — суд вынес приговор группе, которую задержали в 2013 году.





Они действовали в Новосибирске с 2009 года — их осудили за похищение 70 миллионов рублей. Эти деньги 4 года им выплачивали клиенты, в том числе и жители других регионов.





Они рекламировали свои услуги через СМИ, клиенты звонили по указанным телефонам, рассказывали о проблемах со здоровьем, а оператор записывал их контактные данные.





«Клиенту придумывали серьезный диагноз, при отказе от лечения якобы грозящий летальным исходом. Далее следовала психологическая обработка, направленная на завладение максимально большой суммой "на лечение". Если клиент сомневался, что лечение БАДами будет эффективным, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес и





если он продолжит курс лечения БАДами, то государственные структуры возместят ему всю стоимость лечения из федерального бюджета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





После такого предложения, поясняли в МВД, клиенту рассчитывали новый курс лечения.





У задержанных нашли инструкции, в которых описывалось, как разговаривать с клиентами





Кроме того, преступники притворялись экстрасенсами — они предлагали людям «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты.







В следственном управлении СК РФ по НСО сообщили, что сегодня суд вынес приговор Антону Асташову, который организовал банду вместе с Татьяной Гайнуловой. Асташов получил 14 лет лишения свободы. Гайнулову приговорили ещё 2 февраля 2018 года к 15 годам лишения свободы и оштрафовали на 450 тысяч рублей.





Вместе с Асташовым осудили 12 человек, их признали виновными в участии в преступном сообществе и мошенничествах, приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 7 лет.