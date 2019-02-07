Дело новосибирского школьника-хакера направлено в суд — ему грозит до 2 лет колонии

Жоглику грозит до двух лет лишения свободы или большой штраф





Дело бывшего школьника Владимира Жоглика, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале, ушло в суд — первое заседание назначено на 11 февраля. Жоглику грозит до двух лет лишения свободы или крупный штраф.





Как рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин, Жоглика обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 272 УК РФ. «Неправомерный доступ к компьютерной информации.





Цитирую: наказывается штрафом до 200 тысяч рублей <...> либо лишением свободы на <...> два года», — уточнил Дмитрий Лямкин.





Также Дмитрий Лямкин сообщил, что надзирающий прокурор согласился с позицией обвинения.





«Позиция обвинения — она очевидна, что они усмотрели признаки преступления, общественно [опасного] деяния. Прокурор надзирающий согласился [с этим]. Сторона защиты настаивает на невиновности лица. Точку, мы надеемся, поставит суд [Советского района]. Будем сами следить за ходом этого процесса», — заверил Дмитрий Лямкин.





Как сообщил корреспонденту НГС адвокат Жоглика Александр Балян, защита намерена добиться оправдания новосибирца.





«Срок давности — это нереабилитирующее основание прекращения уголовного дела <...> он будет считаться виновным, и сведения об этом будут содержаться во всех реестрах. А прекратить дело мы просили за отсутствием состава преступления.





<...> А срок давности ещё полтора года назад истёк — дело тогда направили в суд. И никто не стал его уведомлять, прекращать дело. Просто больше года продолжали мучить парня и его маму, ожидая, когда он сломается, а общество и СМИ забудут про эту тему», — пояснил Александр Балян.





В ноябре 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса Владимира Жоглика. В октябре 2018 года Генпрокуратура обратилась в прокуратуру Новосибирской области с требованием принять меры для прекращения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Но в январе этого года прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение школьнику-хакеру. Сейчас Жоглик — студент НГТУ.