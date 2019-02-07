«Он вывел нас к свету»: будущий памятник Сталину предложили дополнить хвалебными табличками

Их планируется повесить слева и справа от бюста вождя

Памятник разместится на закрытой территории Новосибирского обкома КПРФ на Большевистской
Памятник разместится на закрытой территории Новосибирского обкома КПРФ на Большевистской


Власти Новосибирска предложили горожанам обсудить проект установки памятника Сталину на территории обкома КПРФ.


Уведомление о проведении общественного обсуждения появилось на сайте мэрии.


В документе указывается, что памятник Сталину планируется установить возле здания № 29 по улице Большевистской. «Худсовет на последнем заседании сам рекомендовал нам там поставить», — сообщил корреспонденту НГС руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.


Также в документе представлен эскизный проект скульптуры. В частности, по бокам от памятника предполагается повесить таблички с цитатой Сталина и цитатой из стихотворения, посвящённого ему.


Как уточнил Алексей Денисюк, идея дополнить памятник табличками появилась после того, как стало ясно, что бюст может разместиться на территории обкома КПРФ. 


«Поскольку <…> там будет большой кирпичный забор, стена с колоннами, <…> слева и справа решили поместить гранитные плитки с надписями», — рассказал руководитель инициативной группы.


Эту табличку предлагается разместить слева от памятника
Эту табличку предлагается разместить слева от памятника


А эту — справа
А эту — справа


В опубликованном эскизном проекте на одной из табличек размещена цитата Иосифа Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах. Но, по словам Алексея Денисюка, сейчас таблички ещё не готовы и в окончательном варианте надписи на них могут быть другими.


«Текст ещё, возможно, поменяется. То есть я просто предложил свой вариант. Там со стороны КПРФ были предложения, но договорились, что в рабочем порядке там уже решать будем», — сообщил Алексей Денисюк.


Он добавил, что установить памятник предполагается не позже чем в мае. Инициаторы хотят приурочить открытие бюста к 74-летию со дня Великой Победы. Сам бюст и пьедестал уже готовы, также скульптору заказали бронзовый орден «Победа», который должен украсить памятник Сталину.


Ранее Алексей Денисюк подчёркивал, что у него есть договорённость с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении на территории, а при необходимости — и о круглосуточной охране.


Общественное обсуждение продлится с 12 февраля по 4 марта. Чтобы в нём поучаствовать, горожанам нужно направить свои замечания, предложения и рекомендации по проекту в виде прикреплённого файла на адрес imiheev@admnsk.ru. Результаты обсуждения мэрия планирует разместить не позже 12 марта на официальном сайте города, говорится в уведомлении о проведении обсуждения.


На территории обкома КПРФ уже стоит бюст Владимира Ленина
На территории обкома КПРФ уже стоит бюст Владимира Ленина


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