Троллейбус и автобус с пассажирами столкнулись и остались без стёкол на Красном проспекте

ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Достоевского

После аварии пассажиров высадили





Днём 7 февраля на Красном проспекте столкнулись троллейбус № 13 и автобус № 28, ехавшие с пассажирами.





По информации аваркомов службы «Альянс», авария случилась около 12:15 недалеко от остановки «Достоевского».





«Троллейбус совершил на автобусной остановке наезд на подвижный пассажирский автобус НефАЗ. Никто не пострадал», — коротко описали ситуацию аваркомы службы «Альянс».





После удара и автобус, и троллейбус лишились стёкол



Послу публикации в Госавтоинспекции сообщили, что участники аварии отказались от помощи сотрудников ГИБДД.



«Оформились по европротоколу. Пострадавших в аварии нет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.



