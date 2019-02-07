Троллейбус и автобус с пассажирами столкнулись и остались без стёкол на Красном проспекте
ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Достоевского
Днём 7 февраля на Красном проспекте столкнулись троллейбус
По информации аваркомов службы «Альянс», авария случилась около 12:15 недалеко от остановки «Достоевского».
«Троллейбус совершил на автобусной остановке наезд на подвижный пассажирский автобус НефАЗ. Никто не пострадал», — коротко описали ситуацию аваркомы службы «Альянс».
Послу публикации в Госавтоинспекции сообщили, что участники аварии отказались от помощи сотрудников ГИБДД.
«Оформились по европротоколу. Пострадавших в аварии нет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали подробности наезда трамвая
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Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами «Альянс»