Троллейбус и автобус с пассажирами столкнулись и остались без стёкол на Красном проспекте

ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Достоевского

После аварии пассажиров высадили
После аварии пассажиров высадили


Днём 7 февраля на Красном проспекте столкнулись троллейбус № 13 и автобус № 28, ехавшие с пассажирами.


По информации аваркомов службы «Альянс», авария случилась около 12:15 недалеко от остановки «Достоевского».


«Троллейбус совершил на автобусной остановке наезд на подвижный пассажирский автобус НефАЗ. Никто не пострадал», — коротко описали ситуацию аваркомы службы «Альянс».


После удара и автобус, и троллейбус лишились стёкол
После удара и автобус, и троллейбус лишились стёкол


Послу публикации в Госавтоинспекции сообщили, что участники аварии отказались от помощи сотрудников ГИБДД. 

«Оформились по европротоколу. Пострадавших в аварии нет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Ранее в Госавтоинспекции рассказали подробности наезда трамвая № 14 на пешехода — пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

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