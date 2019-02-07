Новосибирцы стали чаще жаловаться на угрозы коллекторов

При этом некоторые жаловались для того, чтобы избежать долгов

В 2018 году количество жалоб на коллекторские организации увеличилось в два раза





Жители Новосибирской области стали чаще жаловаться на микрокредитные организации — число жалоб за 2018 год увеличилось в два раза.





Об этом сообщил главный судебный пристав Новосибирской области, и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Эдуард Бабков.





«По итогам работы за 2018 год было принято 933 обращения [на организации, не включённые в реестр юридических лиц]. В том числе на микрокредитные, микрофинансовые организации 803 (383 в прошлом году. — Прим. ред.), 61 жалоба на кредитные организации, то есть банки, 1 на физическое лицо и 68 на иные лица», — рассказал сегодня Эдуард Бабков.





По словам Бабкова, всего в 2018 году в ФССП обратилось 587 жителей, пожаловавшись на организации, осуществляющие возврат задолженности. Некоторые люди рассчитывали, что им не придётся выплачивать накопившийся долг. «Признано обоснованными 98 [обращений]. В ряде обращений присутствует категория лиц, которые считают, что при написании жалобы им не придётся оплачивать просроченную задолженность», — утверждает Бабков.





Исполняющий обязанности руководителя ведомства замечает, что ФССП может привлечь к административной ответственности только организации, включённые в реестр юридических лиц. «По иным организациям мы соответствующий материал передаём правоохранительным органам», — говорит Бабков.





Эдуард Бабков уточнил, что чаще всего жители жаловались на частые звонки и угрозы. «Часто звонят, часто угрожают, звонят ночью, рано утром. Доводов много, но подтверждается не всё. Многие считают, что организация нарушает [установленные законом требования], но в ходе рассмотрения обращения нарушение не устанавливается», — отмечает Бабков.





По 98 выявленным нарушениям суды рассмотрели 90 протоколов об административном нарушении, уточняет Эдуард Бабков. «К административной ответственности было привлечено 83 лица на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Правонарушителями оплачено 1,2 миллиона рублей», — добавил Эдуард Бабков.





Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским, — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти», и предложил продать почку ребёнка ради выплаты долга.

