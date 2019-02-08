Мороз отступает: к Новосибирску приближается потепление

Уже завтра будет около 20 градусов мороза — такого «тепла» не было давно

В выходные в городе заметно потеплеет





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели и в выходные: морозы начнут отступать.





«После того как прошёл циклон по югу Западной Сибири, вновь морозы усилились. <…> Морозы пока не отступают, хотя интенсивность их стала слабее. Мы полагаем, что сегодня будет доминировать морозная погода <…>. Температурный фон на 10–15 градусов ниже климатической нормы, поэтому мы продлили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде до 9 февраля», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Согласно прогнозу, сегодня, 8 февраля, в Новосибирске осадков не ожидается. Утром в городе могут наблюдаться туман, изморозь и дымка. Температурный фон в течение дня составит –22…–27 градусов.





«Затем, 9 и 10 февраля, будет наблюдаться тенденция медленного ослабевания морозов. На 9 февраля мы прогнозируем при отсутствии осадков –30…–35 градусов, местами –40 градусов ночью. Дневные температуры –17…–22 градуса. И наконец 10 февраля мы ждём, что из районов Урала к нам начнёт пробиваться система пониженного атмосферного давления, которая вызовет слабый снег <…>. Температурный фон будет выше –21…–26 градусов, местами –31 градус ночью. Дневные температуры составят –12…–17, местами до –22 градусов», — добавил Ренад Ягудин.





Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.







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