Новосибирцы бросились раскупать обогреватели и тепловые пушки из-за аномальных морозов

Горожане хотели заводить машины в мороз и не мёрзнуть в домах

Обогреватели на этой неделе пользовались спросом у новосибирцев
Обогреватели на этой неделе пользовались спросом у новосибирцев


За последнюю морозную неделю новосибирские магазины заметили всплеск продаж обогревателей и теплового оборудования.


«Если бы стоял такой мороз в ноябре-декабре, там прирост был бы более 100%», — рассказали корреспонденту НГС в торговой компании «Школа утепления», пояснив, что сейчас некоторые горожане уже готовы дождаться весны.


Тем не менее, в компании зафиксировали значительный рост продаж за неделю с 31 января по 6 февраля по сравнению с предыдущими 7 днями. Промышленных обогревателей купили примерно на 30–40% больше, а бытовых обогревателей — на 20–25%.


В сети магазинов «Азбука инструмента» рассказали, что заметили значительный рост спроса, — на 50–70% на тепловые пушки для автомобилей.


«У людей машины стали во дворе замерзать, для отогрева стали пушки покупать на дизельном топливе», — отметили в сети. 


В магазинах «Азбуки инструмента» отметили рост на 15–20% на обогреватели для строек и производств, которые работают на дизельном и газовом топливе.


Другую тенденцию заметили в магазине «Ваше тепло» — покупатели стали чаще покупать греющие кабели для отогрева труб, которые на этой неделе пригодились жителям частных домов. Рост спроса представители магазина оценивают в 15–20%.


Во время сильных морозов, в понедельник, 4 февраля, стало известно, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев. Но после этого жители домов в шести районах Новосибирска заметили похолодание в квартирах. 5 февраля коммунальщики сообщили, что энергоблок на ТЭЦ-5 отремонтировали и запустили, но новосибирцы продолжали сообщать в редакцию НГС об остывших батареях.

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