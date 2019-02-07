Шеф-повар ушел из известного ресторана и открыл фастфуд с бургерами еврейских иммигрантов
На «Студенческой» открылась точка Bagel Street Food
На «Студенческой» открылась точка Bagel Street Food с необычным для уличной еды блюдом — бейглом с начинками. Заведение открыл профессиональный шеф-повар Иван Педан, который ранее работал в целом ряде известных новосибирских заведений.
Bagel Street Food заняла один из киосков в ряду, который вытянулся вдоль остановки общественного транспорта на улице Геодезическая. У заведения пока нет внешней вывески — только написанное название на доске, которая висит за стеклом внутри небольшого помещения.
Заведение открыл Иван Педан, который долгое время работал шеф-поваром в целом ряде новосибирских проектов, последний из них — ресторан «Библиотека». В прошлом году он организовал собственную службу кейтеринга. Именно на базе этой службы и готовятся полуфабрикаты для нового проекта.
Основа меню заведения — бейглы, это разновидность выпечки, которая стала широко известна в мире благодаря еврейским иммигрантам, приехавшим в США. Технология его приготовления отчасти похожа на привычные большие бублики.
«Тесто сначала долго поднимается, потом обваривается горячей водой и уже потом выпекается. В результате бейгл может оставаться мягким несколько дней», — говорит Педан.
Бейглы можно купить просто как выпечку (по 40 рублей за штуку) и заказать на их основе своеобразные гамбургеры — сэндвичи с курицей, рыбой, сливочным сыром, салатом и т. д. Цены на один начинённый бейгл колеблются от 130 рублей (с ветчиной и сыром) до 180 рублей (с тунцом).
Иван Педан признает, что торговля пока идет непросто, — потенциальные покупатели больше привыкли к шаурме и хот-догам. Однако начинающий предприниматель надеется убедить публику в достоинствах продукта. После того, как формат будет отработан на «Студенческой», Иван намерен открыть точки в центре города.
Несмотря на кажущуюся легкость при запуске проекта в нише уличной еды (как правило, это требует минимальных затрат по сравнению с другими форматами общепита. — Прим. ред.), эта сфера остается довольно консервативной.
Львиная доля точек новосибирского стрит-фуда готовит примерно один и тот же тип блюда с незначительными вариациями — это шаурма, которую перед подачей подсушивают на гриле (сети «Дядя Дёнер», MGrill и т. д.). Конкуренцию шаурме составляют только блины с начинками (например, от сети «Русские блины»), сэндвичи (сеть киосков «Подорожник») и хот-доги («Хот-дог Мастер»).
Попытки предложить в уличном формате что-то новое зачастую заканчиваются провалом. Так случилось с точкой израильской уличной еды «Пряный индюк», павильоном балканского стрит-фуда «Сытый перец» и заведением с пастрами COWTAINER — все эти все точки сейчас закрыты.
Закрылся появившийся в 2016 году здесь же на Геодезической и павильон вегетарианского фастфуда Veggie Pit. Однако его владельцы продолжили работу, перенеся заведение в центр, — сначала в Центральный парк, а затем на трибуну стадиона «Спартак» на улице Каменской.
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Стас Соколов
Фото автора