Шеф-повар ушел из известного ресторана и открыл фастфуд с бургерами еврейских иммигрантов

Сэндвичи на основе бейглов уже давно готовят в новосибирских кофейнях, но сделать на основе этого блюда заведение уличной еды пока никто не пытался





На «Студенческой» открылась точка Bagel Street Food с необычным для уличной еды блюдом — бейглом с начинками. Заведение открыл профессиональный шеф-повар Иван Педан, который ранее работал в целом ряде известных новосибирских заведений.







Bagel Street Food заняла один из киосков в ряду, который вытянулся вдоль остановки общественного транспорта на улице Геодезическая. У заведения пока нет внешней вывески — только написанное название на доске, которая висит за стеклом внутри небольшого помещения.







Bagel Street Food заняла один из павильонов на улице Геодезической





Заведение открыл Иван Педан, который долгое время работал шеф-поваром в целом ряде новосибирских проектов, последний из них — ресторан «Библиотека». В прошлом году он организовал собственную службу кейтеринга. Именно на базе этой службы и готовятся полуфабрикаты для нового проекта.







Основа меню заведения — бейглы, это разновидность выпечки, которая стала широко известна в мире благодаря еврейским иммигрантам, приехавшим в США. Технология его приготовления отчасти похожа на привычные большие бублики.







«Тесто сначала долго поднимается, потом обваривается горячей водой и уже потом выпекается. В результате бейгл может оставаться мягким несколько дней», — говорит Педан.







При подаче уже начинённый бейгл разрезается на две части, «чтобы было удобнее есть»





Бейглы можно купить просто как выпечку (по 40 рублей за штуку) и заказать на их основе своеобразные гамбургеры — сэндвичи с курицей, рыбой, сливочным сыром, салатом и т. д. Цены на один начинённый бейгл колеблются от 130 рублей (с ветчиной и сыром) до 180 рублей (с тунцом).







Иван Педан признает, что торговля пока идет непросто, — потенциальные покупатели больше привыкли к шаурме и хот-догам. Однако начинающий предприниматель надеется убедить публику в достоинствах продукта. После того, как формат будет отработан на «Студенческой», Иван намерен открыть точки в центре города.







Иван Педан говорит, что все ингредиенты для Bagel Street Food будут готовиться на базе уже работающей кейтеринговой службы





Несмотря на кажущуюся легкость при запуске проекта в нише уличной еды (как правило, это требует минимальных затрат по сравнению с другими форматами общепита. — Прим. ред.), эта сфера остается довольно консервативной.





Львиная доля точек новосибирского стрит-фуда готовит примерно один и тот же тип блюда с незначительными вариациями — это шаурма, которую перед подачей подсушивают на гриле (сети «Дядя Дёнер», MGrill и т. д.). Конкуренцию шаурме составляют только блины с начинками (например, от сети «Русские блины»), сэндвичи (сеть киосков «Подорожник») и хот-доги («Хот-дог Мастер»).





Попытки предложить в уличном формате что-то новое зачастую заканчиваются провалом. Так случилось с точкой израильской уличной еды «Пряный индюк», павильоном балканского стрит-фуда «Сытый перец» и заведением с пастрами COWTAINER — все эти все точки сейчас закрыты.





Закрылся появившийся в 2016 году здесь же на Геодезической и павильон вегетарианского фастфуда Veggie Pit. Однако его владельцы продолжили работу, перенеся заведение в центр, — сначала в Центральный парк, а затем на трибуну стадиона «Спартак» на улице Каменской.