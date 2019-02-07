В Новосибирске нашлось 10 школьников, которые сдадут ЕГЭ по новому предмету

НГС публикует тестовое задание по китайскому языку

ЕГЭ по китайскому языку проведут в начале июня
ЕГЭ по китайскому языку проведут в начале июня


В России впервые проведут ЕГЭ по китайскому языку — его решили сдать 10 школьников из Новосибирска.


Об этом корреспонденту НГС рассказали в Новосибирском институте мониторинга и развития образования (НИМИРО).


«У нас всего 10 участников. Проводиться будет впервые, поэтому посмотрим, как он пройдёт для нашего региона. Единственное отличие, что региональной предметной комиссии по китайскому языку пока не будет формироваться из-за того, что небольшое количество участников. Все работы будут проверяться на федеральном уровне», — пояснила начальник отдела сопровождения государственной итоговой аттестации НИМИРО Ольга Недосып.


ЕГЭ по китайскому языку состоит из устной и письменной частей. В последней — 42 задания из четырёх разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». На сайте Федерального института педагогических измерений появились демоверсии. 


Демонстрационная версия письменной части экзамена
Демонстрационная версия письменной части экзамена


Письменная часть экзамена по китайскому и другим иностранным языкам пройдёт 5 июня, устная — 7 и 8 июня.


По словам Ольги Недосып, больше всего выпускников решили сдавать обществознание (около 55% участников ЕГЭ), а также историю (22%) и физику (21%). Среди иностранных языков ожидаемо лидирует английский язык (11%).


Китайский язык включили в список иностранных языков для сдачи ЕГЭ в конце прошлого года. Помимо него школьники могут сдавать английский, немецкий, французский и испанский. 

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