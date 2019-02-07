Новую маршрутку пустили из Академгородка до «МЕГИ»
Маршрут № 20 на линии с сегодняшнего дня
В Новосибирске запустили новый маршрут
«Схему изменили кардинально. Раньше маршрут ездил по Большевистской, а сейчас будет ездить по Советскому шоссе через ОбьГЭС», — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов.
По новой схеме транспорт начал ходить с 7 февраля. Название маршрута
Маршрутки будут ходить в направлении: по улицам Арбузова, Российской, Героев Труда, проспекту Строителей, Балтийской, Шлюзовой, дамбе ГЭС, Новоморской, Ветлужской, Софийской, Молодости, Печатников, Часовой, Советскому шоссе, Аникина, Тюменской.
В обратном направлении — от СТЦ «МЕГА» через выезд под путепроводом, по улицам Ватутина, Мира, Советскому шоссе, Часовой, Печатников, Молодости, Софийской, Ветлужской, Новоморской, дамбе ГЭС, Шлюзовой, Балтийской, проспекту Строителей, Героев Труда, Российской и Арбузова.
Протяжённость маршрута составит 28,8 км, интервал движения — 10–11 минут, сообщали ранее в мэрии.
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Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой (1), предоставлено Михаилом Большовым (2), фрагмент справочника 2ГИС (3)
Видео youtube.com, канал bolshov club