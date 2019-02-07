Новую маршрутку пустили из Академгородка до «МЕГИ»

Маршрут № 20 на линии с сегодняшнего дня

По новому маршруту транспорт начал ходить с 7 февраля
По новому маршруту транспорт начал ходить с 7 февраля

В Новосибирске запустили новый маршрут № 20, который идёт от микрорайона «Щ» до «МЕГИ» через ОбьГЭС. 


«Схему изменили кардинально. Раньше маршрут ездил по Большевистской, а сейчас будет ездить по Советскому шоссе через ОбьГЭС», — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-С» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. 


Раньше маршрутка ходила по Большевистской, теперь по Советскому шоссе
Раньше маршрутка ходила по Большевистской, теперь по Советскому шоссе


По новой схеме транспорт начал ходить с 7 февраля. Название маршрута № 20 «Микрорайон "Щ" — станция метро "Речной вокзал"» изменено на «Микрорайон "Щ" — СТЦ "МЕГА"». Схему движения маршрута изменили с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска, объяснили в пресс-центре мэрии. 


Схема маршрута № 20
Схема маршрута № 20


Маршрутки будут ходить в направлении: по улицам Арбузова, Российской, Героев Труда, проспекту Строителей, Балтийской, Шлюзовой, дамбе ГЭС, Новоморской, Ветлужской, Софийской, Молодости, Печатников, Часовой, Советскому шоссе, Аникина, Тюменской.


В обратном направлении — от СТЦ «МЕГА» через выезд под путепроводом, по улицам Ватутина, Мира, Советскому шоссе, Часовой, Печатников, Молодости, Софийской, Ветлужской, Новоморской, дамбе ГЭС, Шлюзовой, Балтийской, проспекту Строителей, Героев Труда, Российской и Арбузова. 


Протяжённость маршрута составит 28,8 км, интервал движения — 10–11 минут, сообщали ранее в мэрии


Маршрутки № 20 начали ходить по новой схеме


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