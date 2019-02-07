Фанатка сериала «След» трижды обворовала квартиру соседей, а в четвёртый раз попалась

Жительница улицы Рассветной получила условный срок за три кражи и одно покушение на кражу — приговор в силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над жительницей «Снегирей», которая систематически обворовывала соседей по подъезду, — однажды она обнаружила, что ключ от её квартиры подходит и к соседской.







«Срок наказания — три года лишения свободы [условно] с испытательным сроком три года», — рассказала о наказании для подсудимой старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.







По данным гособвинителя, официально безработная подсудимая жила в доме № 9 по улице Рассветной. Во второй половине 2018 года она трижды обворовала квартиру соседей, которые жили в одном тамбуре с ней. Согласно материалам уголовного дела, в первый раз женщина украла 5000 рублей из сумки в тумбе и забрала из холодильника банку овощной икры и 300 грамм свинины. Во второй раз её добычей стали 3500 рублей и золотые украшения: три цепочки, три кольца, два крестика, две пары серёжек, браслет и подвеска в виде теннисной ракетки и мяча. В третий раз подсудимая взяла в соседской квартире ещё 5000 рублей. Хозяйка замечала, что из дома пропадают деньги и украшения, но поймать соседку на месте преступления ей удалось только 3 декабря, когда та забралась в квартиру в четвёртый раз.





Как поясняла сама подсудимая во время расследования уголовного дела, в первые три раза попасть в квартиру соседей ей удалось, потому что дверь была незаперта, а дома никого не было. Попытка четвёртой кражи оказалась неудачной. Согласно показаниям женщины, она не ела пять дней и решила взять у соседей какую-нибудь еду.





«Так как она смотрит детектив "След" на Пятом канале, ей известно, что, чтобы не оставлять следы, нужно пользоваться перчатками.





Она взяла с собой перчатки хозяйственные желтого цвета и направилась к соседке», — передали в прокуратуре Калининского района показания подсудимой, которые она дала на стадии следствия.





Как следует из материалов уголовного дела, в этот раз дверь соседской квартиры оказалась заперта. Подсудимая позвонила в звонок, убедилась, что дома никого нет. После этого она ключом от своей квартиры открыла дверь в соседскую и вошла. В это время вернулась хозяйка.







Как ранее рассказывала следователям сама потерпевшая, она пришла домой, открыла тамбур в подъезде и увидела, что дверь её квартиры распахнута настежь. В этот момент из комнаты вышла соседка в резиновых перчатках. Хозяйка спросила у соседки, что она делает в её квартире, и та ответила, что хочет есть. Во время беседы соседка призналась в предыдущих кражах, передали показания обворованной женщины в прокуратуре Калининского района.







В итоге жительница «Снегирей» оказалась на скамье подсудимых по обвинению в трёх кражах и одном покушении на кражу, следует из карточки уголовного дела на сайте Калининского районного суда.





Как сообщила гособвинитель Екатерина Махова, свою вину подсудимая признала, ещё на стадии следствия она написала явки с повинной. Суд рассмотрел её дело в особом порядке и в среду, 6 февраля, вынес обвинительный приговор.







Ранее новосибирские полицейские разоблачили ревнивую женщину, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.

