Фанатка сериала «След» трижды обворовала квартиру соседей, а в четвёртый раз попалась
Чтобы не оставить отпечатков пальцев, она надела резиновые перчатки
В Новосибирске завершился суд над жительницей «Снегирей», которая систематически обворовывала соседей по подъезду, — однажды она обнаружила, что ключ от её квартиры подходит и к соседской.
«Срок наказания — три года лишения свободы [условно] с испытательным сроком три года», — рассказала о наказании для подсудимой старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
По данным гособвинителя, официально безработная подсудимая жила в доме
Как поясняла сама подсудимая во время расследования уголовного дела, в первые три раза попасть в квартиру соседей ей удалось, потому что дверь была незаперта, а дома никого не было. Попытка четвёртой кражи оказалась неудачной. Согласно показаниям женщины, она не ела пять дней и решила взять у соседей какую-нибудь еду.
«Так как она смотрит детектив "След" на Пятом канале, ей известно, что, чтобы не оставлять следы, нужно пользоваться перчатками.
Она взяла с собой перчатки хозяйственные желтого цвета и направилась к соседке», — передали в прокуратуре Калининского района показания подсудимой, которые она дала на стадии следствия.
Как следует из материалов уголовного дела, в этот раз дверь соседской квартиры оказалась заперта. Подсудимая позвонила в звонок, убедилась, что дома никого нет. После этого она ключом от своей квартиры открыла дверь в соседскую и вошла. В это время вернулась хозяйка.
Как ранее рассказывала следователям сама потерпевшая, она пришла домой, открыла тамбур в подъезде и увидела, что дверь её квартиры распахнута настежь. В этот момент из комнаты вышла соседка в резиновых перчатках. Хозяйка спросила у соседки, что она делает в её квартире, и та ответила, что хочет есть. Во время беседы соседка призналась в предыдущих кражах, передали показания обворованной женщины в прокуратуре Калининского района.
В итоге жительница «Снегирей» оказалась на скамье подсудимых по обвинению в трёх кражах и одном покушении на кражу, следует из карточки уголовного дела на сайте Калининского районного суда.
Как сообщила гособвинитель Екатерина Махова, свою вину подсудимая признала, ещё на стадии следствия она написала явки с повинной. Суд рассмотрел её дело в особом порядке и в среду, 6 февраля, вынес обвинительный приговор.
Ранее новосибирские полицейские разоблачили ревнивую женщину, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова