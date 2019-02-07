Мужчина застрял в вентиляционной шахте на Софийской: его тело вытащили спасатели

Погибшему был 31 год, его передали полицейским

Спасатели перенесли умершего с чердака на пятый этаж





6 февраля в Новосибирске в одном из домов на ОбьГЭС на улице Софийской нашли мёртвого 31-летнего мужчину в вентиляционной шахте.





«На чердаке дома обнаружено тело мужчины в вентиляционной шахте. Извлечён из шахты, спущен с чердака на лестничную площадку 5-го этажа мужчина 1987 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.





Как пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин, у погибшего был нормальный вид, на нём были зимняя куртка и шапка. На рабочего он был не похож.





В следственном управлении СК РФ по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позже.





Сегодня ночью спасателей вызвали, чтобы вытащить другого погибшего из машины, — на Спортивной сгорел автомобиль.