Мужчина застрял в вентиляционной шахте на Софийской: его тело вытащили спасатели

Погибшему был 31 год, его передали полицейским

Спасатели перенесли умершего с чердака на пятый этаж
Спасатели перенесли умершего с чердака на пятый этаж


6 февраля в Новосибирске в одном из домов на ОбьГЭС на улице Софийской нашли мёртвого 31-летнего мужчину в вентиляционной шахте.


«На чердаке дома обнаружено тело мужчины в вентиляционной шахте. Извлечён из шахты, спущен с чердака на лестничную площадку 5-го этажа мужчина 1987 года  рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба. 


Как пояснил начальник  МАСС Дмитрий Фокин, у погибшего был нормальный вид, на нём были зимняя куртка и шапка. На рабочего он был не похож.


В следственном управлении СК РФ по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позже.


Сегодня ночью спасателей вызвали, чтобы вытащить другого погибшего из машины, — на Спортивной сгорел автомобиль.

Прочтений: 17390

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено