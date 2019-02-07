Мужчина застрял в вентиляционной шахте на Софийской: его тело вытащили спасатели
Погибшему был 31 год, его передали полицейским
6 февраля в Новосибирске в одном из домов на ОбьГЭС на улице Софийской нашли мёртвого 31-летнего мужчину в вентиляционной шахте.
«На чердаке дома обнаружено тело мужчины в вентиляционной шахте. Извлечён из шахты, спущен с чердака на лестничную площадку 5-го этажа мужчина 1987 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Как пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин, у погибшего был нормальный вид, на нём были зимняя куртка и шапка. На рабочего он был не похож.
В следственном управлении СК РФ по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Сегодня ночью спасателей вызвали, чтобы вытащить другого погибшего из машины, — на Спортивной сгорел автомобиль.
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Елена Громкова
Фото vk.com/mass54