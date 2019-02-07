На Спортивной вместе с автомобилем сгорел человек

Пожарные отправились тушить «Ладу» в полтретьего ночи

По информации МЧС, причиной пожара стала неисправность машины
По информации МЧС, причиной пожара стала неисправность машины


Ночью 7 февраля на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска сгорел автомобиль — спасатели вытащили из сгоревшей машины тело человека.


«Пожар был обнаружен в 2:28. В 2:36 пожарные прибыли на место. Открытое горение ликвидировали в 2:39. Пожар был полностью ликвидирован в 3:12. На момент прибытия горел автомобиль марки ВАЗ-2115, в результате пожара огнём повреждён автомобиль на площади 4 квадратных метра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.


По информации ведомства, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.


Как рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, спасатели МАСС выезжали на место происшествия, потому что санитары судмедэкспертизы не могли достать погибшего из автомобиля. Спасатели смогли достать сгоревшего, не распиливая автомобиль. 


В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.


Ранее стало известно, что на улице Станиславского загорелся автомобиль: место пожара оцепили полицейские. 

Прочтений: 20508

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