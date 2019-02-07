На Спортивной вместе с автомобилем сгорел человек

Как рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, спасатели МАСС выезжали на место происшествия, потому что санитары судмедэкспертизы не могли достать погибшего из автомобиля. Спасатели смогли достать сгоревшего, не распиливая автомобиль.

«Пожар был обнаружен в 2:28. В 2:36 пожарные прибыли на место. Открытое горение ликвидировали в 2:39. Пожар был полностью ликвидирован в 3:12. На момент прибытия горел автомобиль марки ВАЗ-2115, в результате пожара огнём повреждён автомобиль на площади 4 квадратных метра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.

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Александр Сильченко

Фото Густаво Зырянова