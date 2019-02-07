На Станиславского загорелась машина: полицейские оцепили место пожара

По словам очевидцев, тушить машину огнетушителями было бесполезно

По словам очевидцев, машина загорелась около 9:00
По словам очевидцев, машина загорелась около 9:00


Утром 7 февраля на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль.


Информацию о горящей машине в редакцию НГС сообщил читатель в 9:11.


«Машина горела, все проезжали мимо. Тушить было бесполезно. Пылало так, что от огнетушителя толку бы не было. Полиция перегородила дорогу метрах в сорока от машины. Вероятно, они вызвали пожарных», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия.


Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.


Видео предоставлено очевидцем


Автомобиль сгорел за считанные минуты
Автомобиль сгорел за считанные минуты


Ночью 14 января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус». Пожар потушили до приезда пожарной охраны. 

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