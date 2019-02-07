На Станиславского загорелась машина: полицейские оцепили место пожара
По словам очевидцев, тушить машину огнетушителями было бесполезно
Утром 7 февраля на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска загорелся автомобиль.
Информацию о горящей машине в редакцию НГС сообщил читатель в 9:11.
«Машина горела, все проезжали мимо. Тушить было бесполезно. Пылало так, что от огнетушителя толку бы не было. Полиция перегородила дорогу метрах в сорока от машины. Вероятно, они вызвали пожарных», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
Ночью 14 января в Новосибирске на Троллейном жилмассиве загорелся автомобиль «Лексус». Пожар потушили до приезда пожарной охраны.
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Александр Сильченко
Скриншот видео (1), предоставлено аварийными комиссарами «Альянс» (2)
Видео предоставлено очевидцем