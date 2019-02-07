В автоинспекции рассказали подробности наезда трамвая № 14 на пешехода
По информации ГИБДД, 43-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу
В Госавтоинспекции рассказали подробности наезда трамвая
Инцидент произошёл на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска около 21:15.
«В 21:15 женщина-водитель 1986 года рождения на трамвае следовала по маршруту
По его словам, в результате ДТП 43-летняя женщина с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, с ушибленной раной лба и ссадинами была доставлена в больницу.
На днях стало известно, что инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую, — пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым