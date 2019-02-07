подробности

В автоинспекции рассказали подробности наезда трамвая № 14 на пешехода

По информации ГИБДД, 43-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу

С места аварии пострадавшую увезли в больницу
С места аварии пострадавшую увезли в больницу


В Госавтоинспекции рассказали подробности наезда трамвая № 14 на пешехода — пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.


Инцидент произошёл на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска около 21:15.


«В 21:15 женщина-водитель 1986 года рождения на трамвае следовала по маршруту № 14 по улице Дуси Ковальчук со стороны Залесского в сторону Красного проспекта. В пути следования по улице Дуси Ковальчук она совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения трамвая в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, в результате ДТП 43-летняя женщина с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, с ушибленной раной лба и ссадинами была доставлена в больницу.



На днях стало известно, что инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую, — пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга

Прочтений: 10136

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено