В автоинспекции рассказали подробности наезда трамвая № 14 на пешехода

С места аварии пострадавшую увезли в больницу





В Госавтоинспекции рассказали подробности наезда трамвая № 14 на пешехода — пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.





Инцидент произошёл на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска около 21:15.





«В 21:15 женщина-водитель 1986 года рождения на трамвае следовала по маршруту № 14 по улице Дуси Ковальчук со стороны Залесского в сторону Красного проспекта. В пути следования по улице Дуси Ковальчук она совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения трамвая в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, в результате ДТП 43-летняя женщина с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, с ушибленной раной лба и ссадинами была доставлена в больницу.









На днях стало известно, что инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую, — пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

